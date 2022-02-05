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Хави: Атлетико Симеоне не стал бы образцом для стиля Барселоны

Испания
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Коуч "блауграны" высказался насчет стиля игры "матрасников"

Хави: Атлетико Симеоне не стал бы образцом для стиля Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави поделился мыслями насчет игровой философии мадридского "Атлетико" под руководством Диего Симеоне.

"Атлетико" Симеоне не стал бы образцом для стиля "Барсы". Не думаю, что болельщики здесь бы поняли стиль игры "Атлетико". Он не подходит. Это не значит, что он не конкурентоспособный, но люди бы не поняли, если бы мы заперлись низким блоком из 11 игроков.

Можно играть разными способами. "Атлетико" два раза выиграл лигу и почти выиграл Лигу чемпионов в очень специфичном стиле. Но это не стиль "Барселоны".

Это не значит, что я не уважаю Симеоне как тренера или то, как он мотивирует своих игроков. Он отличный тренер. Это не критика. Но вы бы первыми не поняли этот стиль", – рассказал наставник "сине-гранатовых".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Хави
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Источник:
Diario Sport

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