Симеоне: В 2016 году Хави сказал, что стиль, в котором играет Атлетико, не для больших команд

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями перед игрой 23-го тура испанской Ла Лиги против каталонской "Барселоны", а также прокомментировал слова коуча "блауграны" Хави.

"В 2016 году Хави сказал, что стиль, в котором играет "Атлетико", не для больших команд. Сейчас у него будет возможность поставить своей команде ту игру, которую он хочет, тот стиль, к которому он привык за годы в клубе. Мы же стараемся играть так, чтобы создавать нашим соперникам неприятности.

Если ты всю жизнь провел в определенных условиях, то не будешь понимать другие. Я с уважением отношусь к его мнению, он обладал достаточным мастерством для того, чтобы хорошо играть за "Барселону" на протяжении всей карьеры. Его партнерами были великие футболисты, они добились огромного успеха. Теперь же он должен проявить себя как тренер, и я уверен, что ему это удастся.

Мне нравится, как играет "Барселона". Он привил ей свою философию. У него есть все необходимые инструменты для того, чтобы команда придерживалась этого стиля.

С момента моего появления в "Атлетико" "Барселона" всегда сражалась за победу во всех турнирах. Нас ждет важный матч против конкурента, будет интересно. Нам до сих пор не удавалось победить у "Барсы" дома", – рассказал аргентинский коуч.