Челси хочет заменить Рюдигера защитником Барселоны

Рональд Араухо, защитник "Барселоны", интересен ряду английских клубов. В том числе "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Последние рассматривают центрбека в качестве замены Антонио Рюдигеру, отказывающемуся продлевать контракт с лондонским клубом.

Договор Рональда Араухо с "Барселоной" истекает этим летом, и защитник отказался подписывать предложенное ему зимой продление из-за недовольства условиями. По информации Sport.es, уругваец заинтересован в зарплате, сравнимой с окладами Педри и Ансу Фати. Клуб сделал гораздо меньший оффер.

К Араухо проявляют интерес и другие английские топ-клубы, в том числе "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Тренер последних, Пеп Гвардиола, даже встречался с агентом Рональда лично.

В этом сезоне уругваец сыграл в 24 матчах за "Барселону", в которых забил два гола.