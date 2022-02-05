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Челси хочет заменить Рюдигера защитником Барселоны
В Араухо также заинтересованы Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед
Фото: Rousing The Kop
Рональд Араухо, защитник "Барселоны", интересен ряду английских клубов. В том числе "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Последние рассматривают центрбека в качестве замены Антонио Рюдигеру, отказывающемуся продлевать контракт с лондонским клубом.
Договор Рональда Араухо с "Барселоной" истекает этим летом, и защитник отказался подписывать предложенное ему зимой продление из-за недовольства условиями. По информации Sport.es, уругваец заинтересован в зарплате, сравнимой с окладами Педри и Ансу Фати. Клуб сделал гораздо меньший оффер.
К Араухо проявляют интерес и другие английские топ-клубы, в том числе "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Тренер последних, Пеп Гвардиола, даже встречался с агентом Рональда лично.
В этом сезоне уругваец сыграл в 24 матчах за "Барселону", в которых забил два гола.
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