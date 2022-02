Примера. Милья положил на лопатки Алавес, Браис - Райо, а Кадис похоронил судья

Порой борцы за выживание забивают красивее грандов чемпионата - именно такой матч состоялся сегодня на "Мартинес Валеро" в Эльче.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте после кросса Мохики, но гол отменили из-за фола - наверное, справедливо.

"Алавес" ответил уже вполне легитимным взятием ворот - Хоселу отклеился от защитников и замкнул прострел с фланга. Это его 11-й гол при том, что команда забила 17. И как ему удается?

Сегодня, впрочем, гола лидера не хватило "Алавесу" даже для ничьей - после перерыва он был смят вчистую. Пере Милья забил дважды за 12 минут, и если первый гол - результат рикошета, то второй - сплошная красота и изысканность. Так пробить в касание из-за пределов штрафной может лишь большой мастер.

Напоследок "Эльче" закрепил перевес эффектной голевой комбинацией прямо в штрафной с голом Фиделя, доведя трибуны до экстаза.

11 - Alavés have gone 11 games in a row without a win in #LaLiga (D4 L7), their longest ever run without a win in the competition (11 since his last league win on 6h November, 2021 vs Levante, 2-1). Crisis#ElcheAlavés pic.twitter.com/l4RMqWftba — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2022

В таблице после этого шоу у зелено-полосатых 26 баллов и 14-я позиция; "Алавес" плетется 19-м с 17 очками.

23-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Алавес" - 3:1

Голы: Милья, 46, 58, Фидель, 86 - Хоселу, 18

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Верду (Диего Гонсалес, 84), Бигас, Мохика - Моренте (Гути, 90+1), Маскарель, Гумбау, Фидель - Бойе (Хосан, 90+1), Милья (Каррильо, 73)

"Алавес": Пачеко - Падилья (Теналья, 54), Лагуардия, Лежен, Дуарте - Хасон (Эдгар Мендес, 73), Пина, Эскаланте (Гвидетти, 87), Риоха - Хоселу (Вальехо, 54), де ла Фуэнте (Понс, 73)

Предупреждения: Верду, 67 - Пина, 90+3

Всегда неприятно, когда судьбу матча решают спорные пенальти, и этот как раз такой случай.

Пачалось все с изумительного гола "Кадиса" - Рубену Алькарасу удался обводящий удар с левой в дальнюю девятку.

Где-то через 10 минут после шедевра Дани Родригес упал, едва почувствовав на себе руку защитника, и, хотя контакт был минимальным, арбитр не колебался - 11 метров. С точки Сальва Севилья был хладнокровен - 1:1.

В дальнейшем у хозяев было море шансов забить с игры - и классный удар Муриги головой, и выстрел Анхеля в штангу с линии штрафной, и попытка Кубо из-под защитника. "Кадис" отвечал редко и бессистемно - он еле держался.

Тем не менее, для победы "Мальорке" понадобился еще один пенальти. Здесь ситуация уже очевиднее, хотя недовольных в соцсетях тоже хватает - Ледесма на выходе вынес мяч и заодно коленом врезал нападающему. Муриги с 11 метров не промазал.

1 - Vedat Muriqi ???????? has become the first scorer from Kosovo in @LaLigaEN ever scoring his second goal in the Top 5 European League after January 2021 for Lazio vs Atalanta. Newborn#MallorcaCádiz #Mallorca pic.twitter.com/fFghCUR9Pd — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2022

В концовке команды еще по разу попали в каркас, но счет уже не менялся. "Мальорка" набрала 23 очка и на 5 баллов оторвалась от "Кадиса", который продолжает идти 18-м - то есть, в зоне вылета.

23-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Кадис" - 2:1

Голы: Севилья, 20 (с пенальти), Муриги, 66 (с пенальти) - Алькарас, 8

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раилло, Оливан - де Галларета, Севилья (Антонио Санчес, 82) - Кубо (Батталья, 89), Анхель (Ндиай, 70), Дани Родригес - Муриги (Абдон, 89)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян (Идрисси, 90+1), Чуст, Эспино - Алехо (Собрино, 62), Алекс (Луис Эрнандес, 75), Алькарас, Сальви (Йонссон, 62) - Негредо, Лукас Перес (Переа, 90+1)

Предупреждения: де Галларета, 69, Ндиай, 77 - Карселен, 59, Ледесма, 64, Лукас Перес, 65, Чуст, 83

Самый скучный матч вечера. "Райо Вальекано" много держал мяч, но так ни разу и не пробил в створ ворот "Сельты".

Хозяева вышли вперед после грубой ошибки на выходе от Димитриевского - македонец весь январь просидел на чемоданах из-за интереса "Барселоны", и это не пошло ему на пользу.

Лучший шанс у "Райо" сравнять счет имел Альваро Гарсия еще в первом тайме - с выгодной позиции он решил перебрасывать Дитуро и перебрал с силой удара.

Все остальное время - борьба, толкотня, несколько неопасных ударов и низкий темп. Прямо скажем, досмотреть до конца это все было сложновато.

С другой стороны, те немногие, кому хватило сил, получили подарок от Браиса Мендеса - его срезка пяткой после углового была воистину прекрасна; не под стать матчу.

В таблице "Сельта" благодаря победе поднялась на 10-е место с 30 очками; у "Райо" - 8-е место и 31 балл.

23-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Райо Вальекано" - 2:0

Голы: Браис Мендес, 12, 80

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Домингес, Галан - Бельтран (Тиаго Гальярдо, 88) - Браис Мендес, Денис Суарес (Араухо, 90+1), Серви (Нолито, 88) - Аспас (Солари, 88), Мина (Тапиа, 82)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич (Гвардиола, 82), Катена, Кевин Родригеш - Сисс (Валентин, 66), Комесанья - Нтека (Фалькао, 65), Унаи Лопес (Трехо, 13), Альваро Гарсия - Силла (Паласон, 65)

Предупреждения: Трехо, 34, Сисс, 38