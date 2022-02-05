Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема снова не в заявке Реала. Скоро игра против ПСЖ в ЛЧ
Также поединок против "Гранады" пропустит Винисиус
Завтра, 6-го февраля в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" дома сыграет против "Гранады". Начало встречи - 22:00.
Капитан "сливочных" Карим Бензема снова не попал в заявку команды Карло Анчелотти. Француз не играет с 23-го января - тогда нападающий получил мышечную травму в игре с "Эльче".
Также поединок против "Гранады" пропустил напарник Карима по атаке Винисиус - у бразильца перебор карточек.
Напомним, уже 15-го февраля "Реал" сыграет против "ПСЖ" в Париже в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
????✅ ¡Nuestros convocados para el #RealMadridGranada! pic.twitter.com/CToEwcjvYL— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2022
Популярное сейчас
- Невидимая подножка: смешная симуляция от Ярмоленко в Кубке Англии
- Мирон Маркевич: В матче Украина – Россия был бы справедлив ничейный итог
- Гвардиола: Поговорю с Зинченко о ситуации в Украине. Тяжело принять, что такое случается в 21 веке
- Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО