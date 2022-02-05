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Бензема снова не в заявке Реала. Скоро игра против ПСЖ в ЛЧ

Испания
(1 голосов)

Также поединок против "Гранады" пропустит Винисиус

Бензема снова не в заявке Реала. Скоро игра против ПСЖ в ЛЧ

Новина українською

Завтра, 6-го февраля в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" дома сыграет против "Гранады". Начало встречи - 22:00.

Капитан "сливочных" Карим Бензема снова не попал в заявку команды Карло Анчелотти. Француз не играет с 23-го января - тогда нападающий получил мышечную травму в игре с "Эльче".

Также поединок против "Гранады" пропустил напарник Карима по атаке Винисиус - у бразильца перебор карточек.

Напомним, уже 15-го февраля "Реал" сыграет против "ПСЖ" в Париже в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Гранада Винисиус Джуниор
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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
05.02.2022 в 22:40
Знов без форвардів?
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