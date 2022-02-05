Бензема снова не в заявке Реала. Скоро игра против ПСЖ в ЛЧ

Завтра, 6-го февраля в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" дома сыграет против "Гранады". Начало встречи - 22:00.

Капитан "сливочных" Карим Бензема снова не попал в заявку команды Карло Анчелотти. Француз не играет с 23-го января - тогда нападающий получил мышечную травму в игре с "Эльче".

Также поединок против "Гранады" пропустил напарник Карима по атаке Винисиус - у бразильца перебор карточек.

Напомним, уже 15-го февраля "Реал" сыграет против "ПСЖ" в Париже в рамках 1/8 Лиги чемпионов.