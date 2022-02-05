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Примера. Осасуна - Севилья 0:0. А это точно конкурент Реала?

Испания
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(1 голосов)

Команду Лопетеги накрыл кризис идей

Примера. Осасуна - Севилья 0:0. А это точно конкурент Реала?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В третьем туре кряду не смогла выиграть "Севилья". Если же считать с Кубком, то безвыигрышная серия "Нервиона" достигла 4 матчей. Привет, кризис!

В это сложно поверить, но у "Севильи" до перерыва не было ни единого удара в сторону ворот! Стерильное владение, никакой остроты или острых решений - короче, кровь из глаз.

"Осасуна" же до перерыва дважды была близка к успеху - сперва плотно прикладывался издали Монкайола, но Буну вытащил мяч из девятки. Затем был шанс у Чими Авилы, но он в борьбе пробил несколько выше цели.

Команда Хулена Лопетеги начала вспоминать, как играть футбол, только во втором тайме, но проходил этот процесс мучительно. Жоан Жордан, например, махнул мимо мяча с 15 метров - как?!

Самое острое, что создали гости в основное время - удар коленом от Эн-Несири точно в руки Серхио Эррере. Еще был прорыв и удар Короны с левого фланга, но там мяч улетел совсем куда-то в стратосферу.

Другой зимний новичок "Нервиона" Антони Марсьяль отбегал 77 минут, но толку с него было, примерно, как на скамейке в "МЮ". Похоже, неслучайно его туда запроторили Сульшер с Рангником.

Просто удивительно, что по такой игре "Севилья" заработала пенальти на 91-й минуте, но факт есть факт - Ману Санчес зацепил Кунде, судья указал на точку, но Ракитич даже так не пробил Эрреру, ударив почти по центру. Наверное, где-то так выглядит справедливость.

У памплонцев теперь 29 очков и 12-е место - зона вылета так далеко, что почти не проглядывается. Касательно "Севильи", то она вторая с тремя очками отставания от "Реала", но последние результаты уже не намекают, а кричат о кризисе на "Писхуане". Лопетеги надо срочно что-то делать.

23-й тур. Памплона. "Эль-Садар"

"Осасуна" - "Севилья" - 0:0

"Осасуна": Эррера - Рамальо, Давид Гарсия, Крус (Унаи Гарсия, 82), Ману Санчес - Торро - Авила (Иньиго Перес, 75), Монкайола, Хави Мартинес (Бенито, 75), Рубен Гарсия (Кике, 66) - Будимир (Коте, 66)

"Севилья": Буну - Монтьель (Корона, 6), Диего Карлос, Рекик, Акунья - Гудель (Кунде, 58), Жордан - Оливер (Папу Гомес, 58), Ракитич, Марсьяль (Мунир, 77) - Эн-Несири (Рафа Мир, 77)

Предупреждения: Ману Санчес, 56 - Гудель, 33

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В статье: Севилья Осасуна (Памплона)
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Комментарии (5)
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NORDOS
06.02.2022 в 00:43
Красота
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+1
0
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Loader (Днепр)
06.02.2022 в 01:03
Что, Витек, рука на х.е застряла от неожиданности? Как и у Синчука. Тот момент,когда молишься не о силе своей команды, а о слабости конкурентов.
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0
-2
Helly (Киев)
06.02.2022 в 01:09
У Реала нет конкурентов, упоротьій тьі барсодрочер
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
06.02.2022 в 00:18
Севилья такая непредсказуемая дама, шо и из зоны ЛЧ может вывалится. За ней станется...
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+1
-2
sasha_lv (Львів)
06.02.2022 в 00:14
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