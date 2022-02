Примера. Осасуна - Севилья 0:0. А это точно конкурент Реала?

В третьем туре кряду не смогла выиграть "Севилья". Если же считать с Кубком, то безвыигрышная серия "Нервиона" достигла 4 матчей. Привет, кризис!

В это сложно поверить, но у "Севильи" до перерыва не было ни единого удара в сторону ворот! Стерильное владение, никакой остроты или острых решений - короче, кровь из глаз.

"Осасуна" же до перерыва дважды была близка к успеху - сперва плотно прикладывался издали Монкайола, но Буну вытащил мяч из девятки. Затем был шанс у Чими Авилы, но он в борьбе пробил несколько выше цели.

0 - Sevilla have failed to attempt a single shot or have a corner in the first half of a match in all competitions for the second time under Julen Lopetegui (also against Barcelona in February 2021 in LaLiga). Cold. pic.twitter.com/2DO5TsIdt8