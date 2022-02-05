Примера. Осасуна - Севилья 0:0. А это точно конкурент Реала?

В третьем туре кряду не смогла выиграть "Севилья". Если же считать с Кубком, то безвыигрышная серия "Нервиона" достигла 4 матчей. Привет, кризис!

В это сложно поверить, но у "Севильи" до перерыва не было ни единого удара в сторону ворот! Стерильное владение, никакой остроты или острых решений - короче, кровь из глаз.

"Осасуна" же до перерыва дважды была близка к успеху - сперва плотно прикладывался издали Монкайола, но Буну вытащил мяч из девятки. Затем был шанс у Чими Авилы, но он в борьбе пробил несколько выше цели.

0 - Sevilla have failed to attempt a single shot or have a corner in the first half of a match in all competitions for the second time under Julen Lopetegui (also against Barcelona in February 2021 in LaLiga). Cold. pic.twitter.com/2DO5TsIdt8 — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2022

Команда Хулена Лопетеги начала вспоминать, как играть футбол, только во втором тайме, но проходил этот процесс мучительно. Жоан Жордан, например, махнул мимо мяча с 15 метров - как?!

Самое острое, что создали гости в основное время - удар коленом от Эн-Несири точно в руки Серхио Эррере. Еще был прорыв и удар Короны с левого фланга, но там мяч улетел совсем куда-то в стратосферу.

Другой зимний новичок "Нервиона" Антони Марсьяль отбегал 77 минут, но толку с него было, примерно, как на скамейке в "МЮ". Похоже, неслучайно его туда запроторили Сульшер с Рангником.

Просто удивительно, что по такой игре "Севилья" заработала пенальти на 91-й минуте, но факт есть факт - Ману Санчес зацепил Кунде, судья указал на точку, но Ракитич даже так не пробил Эрреру, ударив почти по центру. Наверное, где-то так выглядит справедливость.

14 jugadores del @SevillaFC han lanzado 10+ penaltis en Liga



De mejor a peor porcentaje materializado:



Suker (91%)

Ocampos (90)

Jaén (90)

Baptista (83)

Fabiano (80)

Montero (78)

Scotta (75)

Negredo (73)

Pintinho (71)

Diéguez (70)

Kanouté (68)

Polster (66)

Arza (64)

Rakitic (58) — Fran Maldonado (Datos Sevillista 1890) (@DatosSevillista) February 5, 2022

У памплонцев теперь 29 очков и 12-е место - зона вылета так далеко, что почти не проглядывается. Касательно "Севильи", то она вторая с тремя очками отставания от "Реала", но последние результаты уже не намекают, а кричат о кризисе на "Писхуане". Лопетеги надо срочно что-то делать.

23-й тур. Памплона. "Эль-Садар"

"Осасуна" - "Севилья" - 0:0

"Осасуна": Эррера - Рамальо, Давид Гарсия, Крус (Унаи Гарсия, 82), Ману Санчес - Торро - Авила (Иньиго Перес, 75), Монкайола, Хави Мартинес (Бенито, 75), Рубен Гарсия (Кике, 66) - Будимир (Коте, 66)

"Севилья": Буну - Монтьель (Корона, 6), Диего Карлос, Рекик, Акунья - Гудель (Кунде, 58), Жордан - Оливер (Папу Гомес, 58), Ракитич, Марсьяль (Мунир, 77) - Эн-Несири (Рафа Мир, 77)

Предупреждения: Ману Санчес, 56 - Гудель, 33