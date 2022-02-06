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Хави хочет пригласить в Барселону защитника Севильи

Испания
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Команда ищет усиление

Хави хочет пригласить в Барселону защитника Севильи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави хочет укрепить команду высококлассным центральным защитником.

При этом тренеру очень нравится стиль игры Жюля Кунде из "Севильи". Коуч видит в нем игрока, обладающего мощью, техникой и универсальностью. Каталонцы считают, что Кунде выберет их клуб, если у команды хватит финансовых ресурсов.

Несмотря на это, осуществить сделку будет трудно. Летом "Севилья" настаивала на цене в 80 миллионов евро за футболиста. Кроме того, на игрока претендует "Челси".

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В статье: Барселона Хави Жюль Кунде
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Источник:
Diario Sport

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