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Хави хочет пригласить в Барселону защитника Севильи
Команда ищет усиление
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави хочет укрепить команду высококлассным центральным защитником.
При этом тренеру очень нравится стиль игры Жюля Кунде из "Севильи". Коуч видит в нем игрока, обладающего мощью, техникой и универсальностью. Каталонцы считают, что Кунде выберет их клуб, если у команды хватит финансовых ресурсов.
Несмотря на это, осуществить сделку будет трудно. Летом "Севилья" настаивала на цене в 80 миллионов евро за футболиста. Кроме того, на игрока претендует "Челси".
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