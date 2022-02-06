Хави хочет пригласить в Барселону защитника Севильи

Главный тренер "Барселоны" Хави хочет укрепить команду высококлассным центральным защитником.

При этом тренеру очень нравится стиль игры Жюля Кунде из "Севильи". Коуч видит в нем игрока, обладающего мощью, техникой и универсальностью. Каталонцы считают, что Кунде выберет их клуб, если у команды хватит финансовых ресурсов.

Несмотря на это, осуществить сделку будет трудно. Летом "Севилья" настаивала на цене в 80 миллионов евро за футболиста. Кроме того, на игрока претендует "Челси".