Гави сомневается в продлении контракта с Барселоной

"Барселона" собирается продлить контракт с молодым полузащитником команды Гави, однако на данный момент переговоры не достигли большого прогресса.

Как стало известно, первое предложение "каталонцев" не отвечает требованиям и желаниям как игрока, так и его окружения.

Для Гави и его семьи вариант остаться в "Барселоне" является приоритетным, но они надеются, что получится согласовать долгосрочный контракт на улучшенных условиях.