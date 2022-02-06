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Гави сомневается в продлении контракта с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Игроку не нравятся условия соглашения

Гави сомневается в продлении контракта с Барселоной

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Барселона" собирается продлить контракт с молодым полузащитником команды Гави, однако на данный момент переговоры не достигли большого прогресса.

Как стало известно, первое предложение "каталонцев" не отвечает требованиям и желаниям как игрока, так и его окружения.

Для Гави и его семьи вариант остаться в "Барселоне" является приоритетным, но они надеются, что получится согласовать долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

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В статье: Барселона Хави Гави
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (3)
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Algrab (Костопiль)
06.02.2022 в 16:03
Тікай Гаві від педофілів, тікай...
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Spokoyno (Київ)
06.02.2022 в 15:13
Люди всюди однакові... Останні роки в Барселоні платили шалені бабки, наразі "Денег НЕТ!", утім це зовсім не турбує гравців та їх оточуючих Ніхто не думає, що йому запропонували тир копійки за секунду
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.02.2022 в 15:58
То, что платят ему и другим пацанам сейчас в Барсе, слёзы, а не деньги. И это не их проблемы, что руководство боится разорвать некоторые контракты и навсегда распрощаться с тем безобразием, что там творилось в последние годы.
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