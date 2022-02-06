Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гави сомневается в продлении контракта с Барселоной
Игроку не нравятся условия соглашения
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Барселона" собирается продлить контракт с молодым полузащитником команды Гави, однако на данный момент переговоры не достигли большого прогресса.
Как стало известно, первое предложение "каталонцев" не отвечает требованиям и желаниям как игрока, так и его окружения.
Для Гави и его семьи вариант остаться в "Барселоне" является приоритетным, но они надеются, что получится согласовать долгосрочный контракт на улучшенных условиях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Diario Sport
Популярное сейчас
- Гусейнов – о борьбе за бронзу УПЛ: Точно не буду болеть за искусственную команду Днепр-1
- Португалия - Россия. Анонс и прогноз на финал Евро-2022
- Активная игра украинцев в Кубке Англии, камбек Милана в дерби. Главные новости за 5 февраля
- Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
06.02.2022 в 16:03
Ответить
+1
-1
Spokoyno (Київ)
06.02.2022 в 15:13
Ответить
+1
-3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.02.2022 в 15:58
Ответить
+2
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...