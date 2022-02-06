Барселона - Атлетико: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ни "Барселона", ни "Атлетико" в текущем сезоне не радуют своих болельщиков стабильностью, а о борьбе за чемпионство речи быть не может. Тем не менее, многие уверенны, что оба исторических гранда испанского футбола переживают только временные трудности. Перца этому поединку также добавляет тот факт, что сейчас каталонская и столичная команды ведут очную битву за зону Лиги чемпионов.

Примера. 23-й тур

6 февраля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 17:15 "Атлетико"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.