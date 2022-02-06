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Барселона - Атлетико: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч тура!
Getty Images / Global Images Ukraine
Ни "Барселона", ни "Атлетико" в текущем сезоне не радуют своих болельщиков стабильностью, а о борьбе за чемпионство речи быть не может. Тем не менее, многие уверенны, что оба исторических гранда испанского футбола переживают только временные трудности. Перца
Примера. 23-й тур
6 февраля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Атлетико"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
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