Ривалдо: Не думаю, что Барселона скоро сможет побороться за победу в Лиге Чемпионов

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо оценил действия клуба на трансферном рынке и перспективы на будущее. По его мнению, подписание Пьера-Эмерика Обамеянга и Адамы Траоре добавило нападению команды опыта игры в АПЛ, который поможет составу в состоянии перестройки.

Ривалдо сказал: "Оба игрока начинали терять влияние в своих старых клубах, так что они наверняка рады шансу перезапустить свои карьеры в "Барселоне". Я думаю, они смогут серьезно помочь клубу в этот тяжелый период".

"В такое сложное время для команды, как финансово, так и на поле, любой новый игрок будет полезен. Однако, несмотря на все новые приобретения, я не думаю, что клуб скоро сможет побороться за победу в чемпионате или Лиге Чемпионов. Сначала нужно разобраться со всеми внутренними проблемами".