Примера. Барселона - Атлетико 4:2. Шедевр Альбы, две стороны Алвеса и дежурное поражение чемпиона

"Барселона" давно уже не образец идеальной атакующей игры, а "Атлетико" - не эталон надежной обороны. Может, поэтому их очная встреча получилась такой веселой?

"Матрасники" забили в первой же вылазке - Суарес прострелил на Карраско, а тот в касание пробил с правой. Просто и эффективно.

Хейтеры "Барселоны" уже потирали руки - они еще не знали, что дальше последует один из лучших таймов "Кулес" за последние годы. "Атлетико" смяли под чистую. Вроде, какие-то вылазки и даже удары у команды Диего Симеоне были, но это частности. Темп и правила игры диктовала "Барселона". И она же забивала.

1 - Jordi Alba has scored his first goal for @FCBarcelona in this @LaLigaEN season. He scored in each of his last six campaigns in the competition (11 overall). Volley. pic.twitter.com/59GIasQSOC — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2022

Первый гол - шедевр Альбы, который с лету пробил после навеса Алвеса. Второй мяч - навес Адама Траоре и удар головой Гави. Третий - еще один кросс Алвеса, суматоха, и Араухо добил мяч в сетку.

Как легко заметить, все голы "Барсы" пришли с правого фланга, где Дани Алвес поймал кураж. 38 лет - цифра в паспорте, не больше. На старте второго тайма бразилец еще и четвертый гол положил, вовремя сместившись в центр под прострел.

1 - Dani Alves has become in the first @FCBarcelona player to score, assist and see a red card in a single @LaLigaEN game since, at least, 2004/05 season. Rollercoaster. pic.twitter.com/b8SuDwXDrT — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2022

По такой игре о нервной концовке речи даже не шло, но "Барселона" Хави пока еще слишком хрупкая для разгромов конкурентов. Позиционная ошибка при стандарте привела к голу Суареса - и это уже 4:2.

Затем свою темную сторону который раз явил Алвес, с которым злую шутку сыграл его космический настрой - Дани наступил на голеностоп Карраско и был удален.

Таким образом, у "Атлетико" неожиданно появился шанс спасти матч, который уже был де-факто провален. Симеоне сделал все замены - видимо, тоже рассчитывал на камбэк. Вот только как вернуться в матч, если ты не угрожаешь по воротам?

3 - Atlético de Madrid have conceded 4+ goals for the third time in a single @LaLigaEN game under Diego Pablo Simeone, the first one since December 2012 also against Barcelona in the first game under the Argentinian at Camp Nou (4-1). Cycle? pic.twitter.com/SOVIFFVcj3 — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2022

"Барса", может, и не идеальна, но за "Атлетико" сильнее. Наконец это отразилось и в таблице: каталонцы 4-ые с 38 очками; у "Матрасников" 36 баллов и 5-я строчка.

23-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" - 4:2

Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Дани Алвес, 49 - Карраско, 8, Суарес, 58

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо. Пике, Альба - Педри (Нико Гонсалес, 66), Бускетс, Френки де Йонг - Траоре (Обамеянг, 61), Ферран Торрес, Гави (Дест, 71)

"Атлетико": Облак - Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Матеус Кунья, 55) - де Пауль, Коке (Эррера, 76), Лемар (Рейнилду, 55) - Карраско, Суарес, Феликс (Корреа, 56)

Предупреждения: Альба, 52, Френки де Йонг, 72 - Васс, 89, Эррера, 90

Удаление: Дани Алвес, 69