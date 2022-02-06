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Адама Траоре и Обамеянг дебютировали за Барсу
В игре против "Атлетико"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" переиграла мадридский "Атлетико".
Главный тренер "сине-гранатовых" Хави доверил место в стартовом составе на этот поединок новичку Адама Траоре. Испанский вингер провел на поле 61 минуту основного времени.
После чего испанец был заменен на Пьера-Эмерика Обамеянга. Эта игра также стала дебютной для габонского форварда.
Напомним, игроки пришли в стан "блауграны" из английских клубов: Адама из "Вулверхэмптона", а Обамеянг с лондонского "Арсенала".
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