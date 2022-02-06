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Барса впервые с лета вошла в зону ЛЧ в Ла Лиге
Каталонцы обошли "матрасников" в таблице
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 23-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона"
Благодаря этой победе, команда Хави обогнала в турнирной таблице подопечных Диего Симеоне и теперь занимает 4-е место, которое позволяет учавстовать в Лиге чемпионов.
Это случилось впервые с 29-го августа прошлого года - тогда "сине-гранатовые" в последний раз до этого дня были в топ-4 Ла Лиги.
Лидирует в национальном чемпионата Испании после 22 туров мадридский "Реал" Карло Анчелотти. Разрыв между "сливочными" и "Барсой" составляет 12 пунктов.
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