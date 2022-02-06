Барса впервые с лета вошла в зону ЛЧ в Ла Лиге

В рамках 23-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" дома обыграла мадридский "Атлетико" - 4:2.

Благодаря этой победе, команда Хави обогнала в турнирной таблице подопечных Диего Симеоне и теперь занимает 4-е место, которое позволяет учавстовать в Лиге чемпионов.

Это случилось впервые с 29-го августа прошлого года - тогда "сине-гранатовые" в последний раз до этого дня были в топ-4 Ла Лиги.

Лидирует в национальном чемпионата Испании после 22 туров мадридский "Реал" Карло Анчелотти. Разрыв между "сливочными" и "Барсой" составляет 12 пунктов.