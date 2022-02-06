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Симеоне: 10 лет Атлетико хорошо играл в защите, но сейчас нам нужно лучше защищаться

Испания
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Аргентинский коуч подвел итоги поражения на "Камп Ноу"

Симеоне: 10 лет Атлетико хорошо играл в защите, но сейчас нам нужно лучше защищаться

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал выездное поражение от каталонской "Барселоны" в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги.

– "Барселона" выглядела решительнее и была убедительнее. В футболе побеждает тот, кто сильнее. На протяжении 10 лет "Атлетико" хорошо играл в защите, но в этом сезоне нам нужно действовать лучше в этом компоненте. Единственное, что имеет значение, – это работа. Мы начнем следующую неделю со смирением.

– Как вам игра Жоау Феликса?

– Я видел, что он отдал все силы, делал все возможное для "Атлетико", пока Кунья не заменил его, – заявил наставник "матрасников".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона
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