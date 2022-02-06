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Жерар Морено получил травму в матче за Вильярреал
Соперник Ювентуса в ЛЧ потерял лидера
Фото: Villarreal USA
Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено получил травму в первом тайме матча Ла Лиги против "Бетиса". Игрока заменили уже на 35 минуте. Это не первое серьезное повреждение в карьере испанца: в этом сезоне он пропустил больше месяца из-за мышечной травмы, в прошлом также выбывал дважды. Всего за два последних сезона игрок пропустил 14 игр "Вильярреала" из-за повреждений.
Статистика Жерара Морено в этом сезоне: 18 матчей, 11 голов и 4 ассиста.
Уже 22 февраля "Вильярреал" сыграет в плей-офф Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
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