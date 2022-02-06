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Хави: До удаления Алвеса игра была идеальной. В первые 60 минут это была Барселона, которую мы любим
Команда доминировала над Атлетико
Фото: InsideSport
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился впечатлениями от победы над мадридским "Атлетико" со счетом 4:2:
"До удаления Алвеса игра была идеальной. Потом нам пришлось отступить. В первые 60 минут это была Барселона, которую мы любим. Пока у нас было 11 игроков на поле, мы были очень хороши. Играли по 3-4-3 и 3-5-2. После удаления мы тоже не растерялись, отрабатывали в обороне и не допускали много моментов".
Также Хави оценил игру Адамы Траоре в его первом матче за клуб:
"Адама очень зрелый игрок. Он знает, когда пойти в единоборство, когда отдать пас, он хорошо пользовался своими шансами. Физически он зверь, монстр … он настоящий вингер, и он поможет нам. Это отличное приобретение".
После победы над "Атлетико" "Барселона" впервые за месяцы вернулась в зону Лиги Чемпионов. При Хави команда не проигрывает в 7 последних матчах Ла Лиги.
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