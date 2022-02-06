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Пике: Барса была сильнее Атлетико и заслужила три очка
Жерар прокомментировал победу над "матрасниками"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями после
"Это больше, чем просто победа, из-за того, с кем мы играли, того, что трибуны были полны. Идеальный день. Мы играли хорошо, но были отрезки, когда они оказывали на нас давление. Но если говорить о матче в целом, мы были сильнее и заслужили три очка.
Мы полностью контролировали игру в первом тайме, владели мячом и создавали моменты. Мы могли вести к перерыву крупнее, чем 3:1. После удаления Алвеса мы немного занервничали, но в целом мы продолжаем становиться увереннее и расти, это очень важно", – рассказал испанский центрбэк.
После этого тура "сине-гранатовые" обошли в турнирной таблице "матрасников" и впервые с 29-го августа прошлого года ворвались в ТОП-4 испанского первенства.
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