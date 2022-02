Примера. Реал - Гранада 1:0. Выручила пушка Асенсио

Винисиус и Бензема на двоих забили 60% голов "Реала" в текущем сезоне. Чтобы победить в их отсутствие Мадриду пришлось напрячь все силы.

Первый тайм - сплошное разочарование для команды Анчелотти. У нее был мяч, но где моменты? Контратаки "Гранады" смотрелись перспективнее - Пуэртас и Узуни выбегали почти один на один, но выручал Куртуа.

"Реал" же запрягал минут 35-40, не меньше. Сперва прострел Карвахаля едва не закончился автоголом - мяч попал в штангу; затем по разу плотно приложились в створ Асенсио и Иско - в обоих случаях на высоте был Масимиану.

10 - Luis Maximiano ???????? has made 10 saves vs Real Madrid at Santiago Bernabéu, more than any other keeper in a single #LaLiga game this season. Discovery @GranadaCF_en #RealMadridGranada pic.twitter.com/kXpXermGLQ

По такой игре "Реал" мог даже проиграть, но "Гранада", кажется, испугалась собственной прыти и просто забыла выйти на второй тайм. Контратак не стало; защита села слишком глубоко. "Реал" же с выходом Вальверде добавил интенсивности в центре поля, забрал все подборы и начал почти непрерывную осаду.

Будь на месте "Насридов" какой-нибудь "Хетафе" - он мог бы и продержаться, но у команды Роберта Морено слишком дырявая защита. Некоторое время ее выручал Масимиану - он потащил удары Родриго и Асенсио; Йович же с удобной позиции привычно пальнул мимо штанги.

И все же "Реал" добился своего - это Асенсио разрядил пушку метров с 22-23. Вышло красиво и, пожалуй, справедливо. Если хочешь брать очки - изволь что-нибудь создавать, а не только выносить мяч куда попало.

4 - Marco Asensio ???????? has scored four goals from outside box this season between all competitions, more than any other #LaLiga player this season. Periscope@realmadriden #RealMadridGranada pic.twitter.com/K8NlPa4iSa