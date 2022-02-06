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Примера. Реал - Гранада 1:0. Выручила пушка Асенсио

Испания
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(1 голосов)

Обескровленный Мадрид дожал аутсайдера

Примера. Реал - Гранада 1:0. Выручила пушка Асенсио

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Винисиус и Бензема на двоих забили 60% голов "Реала" в текущем сезоне. Чтобы победить в их отсутствие Мадриду пришлось напрячь все силы.

Первый тайм - сплошное разочарование для команды Анчелотти. У нее был мяч, но где моменты? Контратаки "Гранады" смотрелись перспективнее - Пуэртас и Узуни выбегали почти один на один, но выручал Куртуа.

"Реал" же запрягал минут 35-40, не меньше. Сперва прострел Карвахаля едва не закончился автоголом - мяч попал в штангу; затем по разу плотно приложились в створ Асенсио и Иско - в обоих случаях на высоте был Масимиану.

По такой игре "Реал" мог даже проиграть, но "Гранада", кажется, испугалась собственной прыти и просто забыла выйти на второй тайм. Контратак не стало; защита села слишком глубоко. "Реал" же с выходом Вальверде добавил интенсивности в центре поля, забрал все подборы и начал почти непрерывную осаду.

Будь на месте "Насридов" какой-нибудь "Хетафе" - он мог бы и продержаться, но у команды Роберта Морено слишком дырявая защита. Некоторое время ее выручал Масимиану - он потащил удары Родриго и Асенсио; Йович же с удобной позиции привычно пальнул мимо штанги.

И все же "Реал" добился своего - это Асенсио разрядил пушку метров с 22-23. Вышло красиво и, пожалуй, справедливо. Если хочешь брать очки - изволь что-нибудь создавать, а не только выносить мяч куда попало.

Удар Асенсио увеличил отрыв Мадрида от "Севильи" в таблице до 6 очков - кто знает, может, именно он решит исход борьбы за титул? Касательно "Гранады", то здесь все прозаичнее - 16-е место и 24 очка.

23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Гранада" - 1:0

Гол: Асенсио, 74

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 84) - Модрич (Себальос, 87), Камавинга (Вальверде, 46), Кроос - Асенсио, Иско (Азар, 65), Родриго (Йович, 65)

"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева - Пуэртас (Раба, 71), Гоналон, Милья (Рочина, 81), Узуни (Аресо, 80) - Колладо (Петрович, 71), Суарес (Молина, 63)

Предупреждения: Азар, 69, Асенсио, 75 - Херман Санчес, 90+1

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада
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Комментарии (81)
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sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:42
чекаємо на появу театрала з турком,на допомогу скунсу харківському....
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:43
Вони під ранок вспливують, підранки...
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0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:38
Настоящих болельщиков Реала здесь очень мало, приходится своими правдивыми комментариями им рейтинг подымать. Сколько там уже , примерно 15? Благодарить не надо, я от всего сердца
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0
-1
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:40
іпать придурок,вжє Барселоха перевершив...
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0
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:41
Видно в них це заразне, через електронку передається...
Ответить
+1
-1
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:44
...."..з одного ларца,два пєдомолодця".."
+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:47
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:30
Свободу Олегу, смерть белым крысам
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0
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:30
Ответить
+1
-1
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:31
шо таке,театр зачинився,трипперне чмо?
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:33
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:33
Вы тут сворой за мной не бегайте. Сейчас Витя свою бороду увлажнит и полижет вам яйца
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0
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:34
Та кому ти треба, нікчема...
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:35
А какого члена тогда бегаешь за мной под каждым комментарием? Отвечай даун.
0
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:36
п н х, юродивий...
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:41
Ответил, умная собака, выполняет команды.
0
0
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:42
Ти вже так швидко повернувся, Пес?
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:29
Алграёбу: Придурок, сбавь скорость, а то не успеваешь минусы ставить
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0
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:31
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+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:17
Мадридасы есть мадридасы. Хоть и есть желание пообщаться с парой адекватных болельщиков Реала, так к ним не подступиться, везде лужи вагинальных сливок
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+1
-3
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:19
ти адекватний? скунс харківськй....
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+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:20
А Н Х мерзость, я тебя брезгую.
0
-2
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:25
тьфу на тебе ,висране дупою,харківсье чмо
+1
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:22
Яке ти адекватне, шматок протоплазми?
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
06.02.2022 в 23:58
Слава Богу. Три очка, они и в такой игре три очка. Другого и не ожидал при отсутствии Бензема и Винисиуса. И еще дай Бог им быть в нужной форме в нужное время. Прежде всего в игре с ПСЖ. Летом усиление нужно как воздух.
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+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:04
С такой отвратительной игрой и Бензема не поможет.
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:06
п н х, собака.
+1
-3
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:07
2 рази п н х
+1
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:10
До скотиняки і відповідне відношення. Ти ще за " Зідауна" відповісиш, сволото...
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:13
В рот я @бал твоего зидауна и тебя с твоей сворой псов вонючих
+1
-2
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:15
кошак,в рот і в зад,ти тільки Барселоха можеш,за річний абонемент ,ціною 125 євро.....
+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:16
Закрийся, нащадок Шарікова...
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
07.02.2022 в 00:17
Не ожидал, что местные долб.ебы такие агрессивные.
+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:17
Давайте хоть на зидаунов не переходить, он то причем))
+1
0
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:18
Ще один нащадок, тільки пропитий ...
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:19
Он не причём, это вирус сливочный на сайте.))
0
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:21
Хлопці, Мес Пес в період колективного згвалтування всіма клубами Європи Барселони дозволив собі обзивати одного з найкращих гравців та тренерів світу Зінедіна Зідана. Та Захід пам' ятає!!!
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:24
дозволив дозволив. Алграёб выпей успокоительного, а то уже заикаться начал. Сейчас захлебнешься собственным дерьмом
0
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:25
Та ні, я тебе втоплю в твоєму...
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:27
Алграёб, а « Захід» это ты про своё очко, куда всё заходит? Тьфу гомосятина
0
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:28
Вчи українську, собако! " рюськоязичная челюсть"...
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:32
Соси писю рагулятскую, быдло
0
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:33
Видно, що хфанат барсілони...Все в них через " сосать"...
Ответить
+1
-1
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:38
так у них або пєдикі або алканавти....да і Барселохи..,який два в одному...
+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:39
0
-1
sasha_lv (Львів)
06.02.2022 в 23:56
хєх,побачивши Марсело,подумав-хана,но......3 бали і добре!
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+3
-2
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hardcorepwnz (Украина)
06.02.2022 в 23:57
Да он еще довольно неплохо играл. В принципе, если находится в хорошей форме, Анчелотти можно применять его в играх против автобусов. В атаке Марсело все же поинтереснее Менди.
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+2
0
sasha_lv (Львів)
06.02.2022 в 23:59
да,і Родріго сьогодні дуже непогано
+1
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:04
И Камавинга мне нравится почти в каждом матче. Видно что парень талантливый, пока что где-то не хватает опыта, но это все придет.
+1
0
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:07
да,сьогодні ніхто явно не випадав,але якісного напа нема......хотів Бейла,но....
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:11
Та Бэйл вон уже амбассадор гольфа)) Думаю правдивы слухи, что он карьеру закончит или после ЧМ, или до, если Уэльс туда не попадет. Что-то ему уже вообще скучно.
+1
0
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:13
ну,хоч хвилин15-20 думаю потягне старина,згадає молодість
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:16
Да хотелось бы, мне Бэйл в начале его мадридской карьеры очень нравился, но быстро травмы ему помешали как следует раскрыться.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.02.2022 в 23:54
Ну с такими проблемами с составом 3 очка взяли и ладно. Удерживаем комфортный отрыв в чемпионате.
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+2
-1
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Loader (Днепр)
06.02.2022 в 23:58
Перестань уже побираться, Хард. Смогли, ну и ладно.
Ответить
+2
-3
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hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:00
Ну а чего побираться, если Бензема и Винисиус организовали львиную долю всех голов команды. Что поделать, если нынешний РМ это театр одного-двух актеров. Это не Галактикос-2 Моуриньо, забивавший 3 до перерыва.
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
07.02.2022 в 00:05
Это то, на что рассчитываешь? Галактикос-2 про.бывал Барсе без шансов. С грохотом. Именно сейчас РМ хотя бы на что-то способен.
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:07
Ну ладно уж. Может поначалу и проигрывал, я помню тот дебют Моуриньо 0-5, но постепенно он нащупал, как противостоять Барселоне. Конечно трофеев за последнее десятилетие Барселона заработала побольше, но именно в Класико были периоды побед и у тех, и у тех.
0
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hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:08
И я лично французского чемпионата в Испании не хочу, нужны сильные конкуренты. Тогда и в ЛЧ Испания будет сильнее.
0
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Loader (Днепр)
07.02.2022 в 00:11
Моур ничего не нащупал. Все валилось и валилось. Но мы не об этом. Не стоит вытирать ноги об упавшего соперника.
0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:15
Ну вот будут матчи против ПСЖ. поглядим. Я лично считаю, что весь испанский футбол сейчас на спаде, и тут Реал не далеко ушел. Просто у нас уход многолетнего лидера произошел раньше и перестройка идет уже пару лет.
0
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Loader (Днепр)
07.02.2022 в 00:21
Необходимо понимать, что Бензема совершенно не игрок уровня Месси. Все, что случается сейчас с Реалом, просто игра. Поможет в этом конкретном случае? Ну и славно.
0
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hardcorepwnz (Украина)
07.02.2022 в 00:26
Да я с этим не спорю, что Бензема не уровня Месси. Но если на игру влияет, как у вас влиял Месси. Вот как начался у Карима спад, так и РМ после Нового года штормит в каждом матче.
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:45
Ух ты, здесь о футболе! Хоть почитать ваши комментарии можно?)
0
0
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Loader (Днепр)
07.02.2022 в 00:47
В чем разница. Отсутствие Бензема неожиданно радикально влияет на игру команды. А ведь он просто игрок.
0
0
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NORDOS
06.02.2022 в 23:54
добре було б вже наприкінці квітня святкувати чемпіонство в Ла Лізі, щоб спокійно готуватися до півфіналів та фіналу ЛЧ
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
06.02.2022 в 23:55
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
06.02.2022 в 23:54
Гол Альби- випадковість, гол Асенсіо- Шедевр! З перемогою!
Ответить
+3
-2
avatar
Loader (Днепр)
06.02.2022 в 23:56
Так Альба не играл. Или я что-то не заметил?
Ответить
+1
-3
avatar
NORDOS
06.02.2022 в 23:57
ну ти й л@х
+2
-2
sasha_lv (Львів)
06.02.2022 в 23:57
знов не дивився?
+1
-2
sasha_lv (Львів)
06.02.2022 в 23:58
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.02.2022 в 23:59
Хахахаха. Ну Алграёб и @банутый
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:00
sasha_lv (Львів) В п&зде, там где и мозги Алграёба
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 00:01
sasha_lv (Львів) Длбб, Альба и Алаба это разные люди
0
-2
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 00:01
котяра- п.н.х
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
07.02.2022 в 00:08
+1
-2
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:02
Немає слів... Точно Алканавт...
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.02.2022 в 00:05
Мес Пес розгавкався...Марш в буду, скотиняка!
Ответить
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
06.02.2022 в 23:53
Пушка Асенсио? Затопленный кораблик.
Ответить
+2
-4
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NORDOS
06.02.2022 в 23:55
тупость грузчіка? обломлений кабачок
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+2
-2


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