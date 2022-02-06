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Примера. Реал - Гранада 1:0. Выручила пушка Асенсио
Обескровленный Мадрид дожал аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Винисиус и Бензема на двоих забили 60% голов "Реала" в текущем сезоне. Чтобы победить в их отсутствие Мадриду пришлось напрячь все силы.
Первый тайм - сплошное разочарование для команды Анчелотти. У нее был мяч, но где моменты? Контратаки "Гранады" смотрелись перспективнее - Пуэртас и Узуни выбегали почти один на один, но выручал Куртуа.
"Реал" же запрягал минут 35-40, не меньше. Сперва прострел Карвахаля едва не закончился автоголом - мяч попал в штангу; затем по разу плотно приложились в створ Асенсио и Иско - в обоих случаях на высоте был Масимиану.
10 - Luis Maximiano ???????? has made 10 saves vs Real Madrid at Santiago Bernabéu, more than any other keeper in a single #LaLiga game this season. Discovery@GranadaCF_en #RealMadridGranada pic.twitter.com/kXpXermGLQ— OptaJose (@OptaJose) February 6, 2022
По такой игре "Реал" мог даже проиграть, но "Гранада", кажется, испугалась собственной прыти и просто забыла выйти на второй тайм. Контратак не стало; защита села слишком глубоко. "Реал" же с выходом Вальверде добавил интенсивности в центре поля, забрал все подборы и начал почти непрерывную осаду.
Будь на месте "Насридов" какой-нибудь "Хетафе" - он мог бы и продержаться, но у команды Роберта Морено слишком дырявая защита. Некоторое время ее выручал Масимиану - он потащил удары Родриго и Асенсио; Йович же с удобной позиции привычно пальнул мимо штанги.
И все же "Реал" добился своего - это Асенсио разрядил пушку метров с 22-23. Вышло красиво и, пожалуй, справедливо. Если хочешь брать очки - изволь что-нибудь создавать, а не только выносить мяч куда попало.
4 - Marco Asensio ???????? has scored four goals from outside box this season between all competitions, more than any other #LaLiga player this season. Periscope@realmadriden #RealMadridGranada pic.twitter.com/K8NlPa4iSa— OptaJose (@OptaJose) February 6, 2022
Удар Асенсио увеличил отрыв Мадрида от "Севильи" в таблице до 6 очков - кто знает, может, именно он решит исход борьбы за титул? Касательно "Гранады", то здесь все прозаичнее - 16-е место и 24 очка.
23-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Гранада" - 1:0
Гол: Асенсио, 74
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 84) - Модрич (Себальос, 87), Камавинга (Вальверде, 46), Кроос - Асенсио, Иско (Азар, 65), Родриго (Йович, 65)
"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева - Пуэртас (Раба, 71), Гоналон, Милья (Рочина, 81), Узуни (Аресо, 80) - Колладо (Петрович, 71), Суарес (Молина, 63)
Предупреждения: Азар, 69, Асенсио, 75 - Херман Санчес, 90+1
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