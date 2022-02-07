Кампо: Хави возродил Барселону

Бывший футболист мадридского "Реала" Иван Кампо прокомментировал прогресс "Барселоны" после назначения Хави на пост главного тренера команды.

"Хави возродил команду. Она снова играет с наслаждением, он привнёс нужный стиль игры, также помогли новички и бывшие игроки с большим опытом. Они вместе восстановили положительную энергию, которая нужна для создания команды и стиля. Приятно видеть, как он празднует в раздевалке", — приводит слова Кампо Marca.

"Барселона" набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.