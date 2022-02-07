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Кампо: Хави возродил Барселону

Испания
(1 голосов)

Тренер упорно работает над стилем команды

Кампо: Хави возродил Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист мадридского "Реала" Иван Кампо прокомментировал прогресс "Барселоны" после назначения Хави на пост главного тренера команды.

"Хави возродил команду. Она снова играет с наслаждением, он привнёс нужный стиль игры, также помогли новички и бывшие игроки с большим опытом. Они вместе восстановили положительную энергию, которая нужна для создания команды и стиля. Приятно видеть, как он празднует в раздевалке", — приводит слова Кампо Marca.

"Барселона" набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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В статье: Барселона Иван Кампо
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Комментарии (17)
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Spokoyno (Київ)
07.02.2022 в 19:51
Гра дійсна ШИКАРНА! Утім робити висновки по одній грі то марна справа!
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+3
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 19:53
Спокойно
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+4
-1
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Spokoyno (Київ)
07.02.2022 в 20:01
Я стільки не вип'ю
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 20:08
Может лекарство не качественное? Попробуй шотландские лекатства хорошей выдержки
+2
-1
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Spokoyno (Київ)
07.02.2022 в 20:10
Так у моєму віці... І сто грам, хоч і ненадовго, може завалити...
+1
-1
fato30
07.02.2022 в 19:37
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0
-1
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NORDOS
07.02.2022 в 19:31
"відродження" скінчиться після матчів з Наполі
Ответить
+3
-4
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Ардалион (землянин)
07.02.2022 в 19:17
Рано радоваться. Но Алвеш конечно же хорош, не ожидал такой прыти от старичка. И ведь он действительно усилил Барсу, как бы парадоксально это не звучало. Атака в целом у Барсы неплоха, есть кому забивать, но вчерашний первый гол индейцев дал очень явственно понять, шо с нападающими у нас ещё туговато, их ещё недостаточно и надо ещё. Думаю такой солянки, какую сейчас представляет собой Барса хватит для попадания в зону ЛЧ. Дальше зась. Защита гавно. Хитрожопый муж Шакиры уходить не хочет.
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+5
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 19:21
И снова одновременно.)). Не совсем понял это: первый гол индейцев дал очень явственно понять, шо с нападающими у нас ещё туговато. Ты имел ввиду защитников, или всё таки нападающих?
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+4
-3
avatar
Ардалион (землянин)
07.02.2022 в 19:23
Ну это трошки ирония братан.
+3
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
07.02.2022 в 19:59
Олег скільки можна наїжджати на НАРАЗІ кращого центрбека! Так він поступається багатьом центральним захисникам інших клубів, але в Барселоні КРАЩОГО НЕМА! А на придбання кращого "Просто денег НЕТ!" Ну і перший гол не його... Там він з Суаресом змістився на край, а другий взагалі Торреса! Це треба нападнику бути на пару метрів позаду оборонців!
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 19:17
Интересный период сейчас у Барсы. Интересно наблюдать как команда потихоньку растёт, как и сам тренер. Удачи!
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+4
-3
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 18:34
поки що-це питання спірне...(да, барселох?)
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+4
-6
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 19:18
Брось отсюда проститутка.
Ответить
+5
-4
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 19:30
Син проститутки і бомжа,тобі відніше
+3
-4
avatar
Ардалион (землянин)
07.02.2022 в 19:19
Сашок-лошок, хочешь рассмешить Бога, скажи ему, шо ты не л0х.
Ответить
+5
-4
sasha_lv (Львів)
07.02.2022 в 19:38
Я хоч розсмішив Бога,а тебе він убогого,розумом обділив,царем лошар навічно призначив,ніщєброд кривожопський....
+2
-4


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