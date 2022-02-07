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Примера. Атлетик - Эспаньол 2:1. Баски тоже поборются за место в ЛЧ

Испания
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Команда Марселино на шикарном ходу

Примера. Атлетик - Эспаньол 2:1. Баски тоже поборются за место в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Lazkano/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" можно и нужно хвалить. На неделе команда Марселино в тяжелейшем матче выбила из Кубка короля "Реал". И что же дальше? Баски снова побеждают!

"Эспаньол" был переигран не под чистую, конечно, но в целом справедливо. Хозяева "Сан-Мамеса" четче оборонялись и создали намного больше опасных ситуаций у чужих ворот, особенно в первом тайме. И нечего кивать "Попугаям" на отсутствие Рауля де Томаса - "Атлетик" тоже 2/3 матча провел без Иньяки Уильямса и Икера Муниаина, только это ему не помешало.

И, главное, первыми-то забили гости - Вильена в касание замкнул классный прострел с правого фланга. Но дальше включился баскский характер.

Сансет сравнял счет уже через две минуты - арбитры сперва свистнули офсайд, но ВАР вступился за юного нападающего, который жжет напалмом в новом году.

За первым голом басков сразу пошел и второй - Иньиго Мартинес воспользовался идеальным набросом от Дани Вивиана. Нечасто увидишь, чтобы центрбеки так соображали гол на двоих.

"Эспаньол" в ответ создал 2-3 неплохих шанса, но Димата и Пуадо промазали, а в остальном "Атлетик" оборонялся четко.

Кто помнит, баски и в первом круге были лучшей обороной Примеры, но им путала карты плохая реализация. Теперь же проблема решена - в последних 6 турах "Атлетик" забивает вдвое больше, чем до этого (1,5 гола против 0,75). Получается, здравствуй, борьба за зону ЛЧ?

Шансы, очевидно, есть - у басков 34 очка и лишь 4 балла отставания от ТОП-4. Касательно "Эспаньола", то он 13-й с 27 баллами.

23-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: Сансет, 5, Иньиго Мартинес, 16 - Вильена, 3

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Печарроман, 64), Саррага, Дани Гарсия (Весга, 58), Серрано (Муниаин, 72) - Сансет (Вильялибре, 72), Рауль Гарсия (Уильямс, 64)

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Серхи Гомес (Морон, 63), Кабрера, Педроса - Морланес (Эррера, 75), Дардер - Мелендо (Эмбарба, 63), Пуадо, Вильена (Ву Лей, 75) - Димата (Давид Лопес, 63)

Предупреждения: Весга, 62, Печарроман, 86, Иньиго Мартинес, 90+2 - Морланес, 15, Давид Лопес, 70, Хиль, 75

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В статье: Атлетик (Бильбао) Эспаньол (Барселона)
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