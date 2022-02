Примера. Атлетик - Эспаньол 2:1. Баски тоже поборются за место в ЛЧ

"Атлетик" можно и нужно хвалить. На неделе команда Марселино в тяжелейшем матче выбила из Кубка короля "Реал". И что же дальше? Баски снова побеждают!

"Эспаньол" был переигран не под чистую, конечно, но в целом справедливо. Хозяева "Сан-Мамеса" четче оборонялись и создали намного больше опасных ситуаций у чужих ворот, особенно в первом тайме. И нечего кивать "Попугаям" на отсутствие Рауля де Томаса - "Атлетик" тоже 2/3 матча провел без Иньяки Уильямса и Икера Муниаина, только это ему не помешало.

И, главное, первыми-то забили гости - Вильена в касание замкнул классный прострел с правого фланга. Но дальше включился баскский характер.

7 - Oihan Sancet has been directly involved in seven of @Athletic_en's last eight goals in @LaLigaEN (five goals, two assists). In fact, as of 19th December 2021, no player has been directly involved in more goals in the competition than his seven. Stellar. pic.twitter.com/w0WjhMSMr5