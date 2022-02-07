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Примера. Атлетик - Эспаньол 2:1. Баски тоже поборются за место в ЛЧ
Команда Марселино на шикарном ходу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Lazkano/DeFodi Images
"Атлетик" можно и нужно хвалить. На неделе команда Марселино в тяжелейшем матче выбила из Кубка короля "Реал". И что же дальше? Баски снова побеждают!
"Эспаньол" был переигран не под чистую, конечно, но в целом справедливо. Хозяева "Сан-Мамеса" четче оборонялись и создали намного больше опасных ситуаций у чужих ворот, особенно в первом тайме. И нечего кивать "Попугаям" на отсутствие Рауля де Томаса - "Атлетик" тоже 2/3 матча провел без Иньяки Уильямса и Икера Муниаина, только это ему не помешало.
И, главное, первыми-то забили гости - Вильена в касание замкнул классный прострел с правого фланга. Но дальше включился баскский характер.
7 - Oihan Sancet has been directly involved in seven of @Athletic_en's last eight goals in @LaLigaEN (five goals, two assists). In fact, as of 19th December 2021, no player has been directly involved in more goals in the competition than his seven. Stellar. pic.twitter.com/w0WjhMSMr5— OptaJose (@OptaJose) February 7, 2022
Сансет сравнял счет уже через две минуты - арбитры сперва свистнули офсайд, но ВАР вступился за юного нападающего, который жжет напалмом в новом году.
За первым голом басков сразу пошел и второй - Иньиго Мартинес воспользовался идеальным набросом от Дани Вивиана. Нечасто увидишь, чтобы центрбеки так соображали гол на двоих.
"Эспаньол" в ответ создал 2-3 неплохих шанса, но Димата и Пуадо промазали, а в остальном "Атлетик" оборонялся четко.
Кто помнит, баски и в первом круге были лучшей обороной Примеры, но им путала карты плохая реализация. Теперь же проблема решена - в последних 6 турах "Атлетик" забивает вдвое больше, чем до этого (1,5 гола против 0,75). Получается, здравствуй, борьба за зону ЛЧ?
7 - @Athletic_en are the @LaLigaEN team with the most wins in 2022 in all competitions (W7 D1 L1) and only Elche (11) have won more points than them in LaLiga since the start of the year (10, level with four teams). Sweet. pic.twitter.com/9v1bYugTBM— OptaJose (@OptaJose) February 7, 2022
Шансы, очевидно, есть - у басков 34 очка и лишь 4 балла отставания от ТОП-4. Касательно "Эспаньола", то он 13-й с 27 баллами.
23-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Эспаньол" - 2:1
Голы: Сансет, 5, Иньиго Мартинес, 16 - Вильена, 3
"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Печарроман, 64), Саррага, Дани Гарсия (Весга, 58), Серрано (Муниаин, 72) - Сансет (Вильялибре, 72), Рауль Гарсия (Уильямс, 64)
"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Серхи Гомес (Морон, 63), Кабрера, Педроса - Морланес (Эррера, 75), Дардер - Мелендо (Эмбарба, 63), Пуадо, Вильена (Ву Лей, 75) - Димата (Давид Лопес, 63)
Предупреждения: Весга, 62, Печарроман, 86, Иньиго Мартинес, 90+2 - Морланес, 15, Давид Лопес, 70, Хиль, 75
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