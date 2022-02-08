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Музыкальный гигант. Барселона получит от нового спонсора почти 300 миллионов евро за 3 года

Испания
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Сотрудничество оформят уже совсем скоро

Музыкальный гигант. Барселона получит от нового спонсора почти 300 миллионов евро за 3 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Spotify станет новым титульным спонсором каталонской "Барселоны". По информации испанских СМИ, уже сегодня, 8 февраля, стороны ударят по рукам и подпишут трудовой договор. Контракт будет оформлен на 3 года, он начнет действовать с начала следующей кампании.

Сообщается, что за время работы со Spotify "сине-гранатовые" получат 280 миллионов евро. Логотип сервиса разместят на джерси футболистов, а также компания получит права на название арены "Камп Ноу".

Читайте такжеПрощай, Кронке? Основатель музыкального сервиса Spotify готовит предложение о покупке Арсенала

Летом 2021-го Spotify был заинтересован в покупке "Арсенала", однако Стэн Кронке отказался продавать лондонский клуб.

Spotify (рус. Спотифай) – стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании.

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В статье: Барселона Spotify
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Источник:
sport.es

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