Музыкальный гигант. Барселона получит от нового спонсора почти 300 миллионов евро за 3 года

Компания Spotify станет новым титульным спонсором каталонской "Барселоны". По информации испанских СМИ, уже сегодня, 8 февраля, стороны ударят по рукам и подпишут трудовой договор. Контракт будет оформлен на 3 года, он начнет действовать с начала следующей кампании.

Сообщается, что за время работы со Spotify "сине-гранатовые" получат 280 миллионов евро. Логотип сервиса разместят на джерси футболистов, а также компания получит права на название арены "Камп Ноу".

Летом 2021-го Spotify был заинтересован в покупке "Арсенала", однако Стэн Кронке отказался продавать лондонский клуб.

Spotify (рус. Спотифай) – стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании.