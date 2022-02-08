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Хави попросил болельщиков Барселоны не освистывать Усмана Дембеле
Послушают ли тренера?
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес призвал фанатов "сине-гранатовых" не издеваться над крайним нападающим первой команды клуба Усманом Дембеле. Во время матча Ла Лиги против "Атлетико" (4:2) кулес освистали французского футболиста.
"Болельщики поддерживали нас на 10 из 10 на протяжении всей игры. Однако я бы хотел их попросить, чтобы они также поддержали и Усмана. Нужно перестать освистывать его. Я хотел, чтобы он вышел на поле, однако удаление Дани Алвеша не позволило пойти на такой шаг".
Напомним, Дембеле не играл за "Барселону" с 12 января. Ему так и не удалось продлить контракт, срок действия которого истекает в конце текущего сезона. 24-летний футболист не нашел себе новый клуб в зимнее трансферное окно и останется в Каталонии до июня.
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