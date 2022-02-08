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Диего поздравил с дебютом? Симеоне заставил игрока Атлетико доиграть матч Барселоны с травмой

Испания
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Диего поздравил с дебютом? Симеоне заставил игрока Атлетико доиграть матч Барселоны с травмой

Getty Images / Global Images Ukraine

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В главном поединке 23-го тура Примеры каталонская "Барселона" на "Камп Ноу" уверенно разобралась с мадридским "Атлетико", одолев столичную команду со счетом 4:2.

Отметим, что крайний защитник "матрасников" Даниэль Васс появился на поле в начале второго тайма, таким образом, дебютировав за испанский гранд. Во время дуэли с Ферраном Торресом датчанин получил травму, однако вместо того, чтобы сделать обратную замену, Диего Симеоне отправил Васса обратно на газон.

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Операторы засняли страдания Даниэля, после финального свистка он буквально упал на траву, изнемогая от боли. По оценкам СМИ, игрок попал в лазарет на 2 месяца.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Даниэль Васс
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