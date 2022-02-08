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Диего поздравил с дебютом? Симеоне заставил игрока Атлетико доиграть матч Барселоны с травмой
Иначе это не назовешь
Getty Images / Global Images Ukraine
В главном поединке 23-го тура Примеры каталонская "Барселона" на "Камп Ноу" уверенно разобралась с мадридским "Атлетико", одолев столичную команду со счетом 4:2.
Отметим, что крайний защитник "матрасников" Даниэль Васс появился на поле в начале второго тайма, таким образом, дебютировав за испанский гранд. Во время дуэли с Ферраном Торресом датчанин получил травму, однако вместо того, чтобы сделать обратную замену, Диего Симеоне отправил Васса обратно на газон.
Операторы засняли страдания Даниэля, после финального свистка он буквально упал на траву, изнемогая от боли. По оценкам СМИ, игрок попал в лазарет на 2 месяца.
el Atlético confirmó la lesión de Wass y vi este tiktok que me gustaría compartirles pic.twitter.com/V5EBCBNJEf— mer ⚽️ (@merliverpool) February 7, 2022
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