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Генеральный директор Барселоны подал в отставку
Он покинет свою должность
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер покинет свою должность, пишет официальный сайт каталонского клуба.
Причиной такого решения стали семейные причины. Теперь он останется в "Барселоне" до тех пор, пока каталонцы не назначат нового генерального директора.
"Почти год назад я решил покинуть Германию и вернуться в "Барселону" после предложения Жоана Лапорты. Эти месяцы были захватывающими, и я хочу сказать спасибо президенту за его доверие и, прежде всего, за его энтузиазм и лидерские качества. Сейчас я хочу сосредоточиться на цели, ради которой я вернулся в "Барселону", чтобы посвятить больше времени личным и семейным проектам", — говорит Ферран Ревертер.
Напомним, что Ревертер занимал пост гендиректора клуба с 1 июля 2021 года.
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