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Генеральный директор Барселоны подал в отставку

Испания
(1 голосов)

Он покинет свою должность

Генеральный директор Барселоны подал в отставку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер покинет свою должность, пишет официальный сайт каталонского клуба.

Причиной такого решения стали семейные причины. Теперь он останется в "Барселоне" до тех пор, пока каталонцы не назначат нового генерального директора.

"Почти год назад я решил покинуть Германию и вернуться в "Барселону" после предложения Жоана Лапорты. Эти месяцы были захватывающими, и я хочу сказать спасибо президенту за его доверие и, прежде всего, за его энтузиазм и лидерские качества. Сейчас я хочу сосредоточиться на цели, ради которой я вернулся в "Барселону", чтобы посвятить больше времени личным и семейным проектам", — говорит Ферран Ревертер.

Напомним, что Ревертер занимал пост гендиректора клуба с 1 июля 2021 года.

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В статье: Барселона
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
08.02.2022 в 15:28
ГенИральный?! До́жили...
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