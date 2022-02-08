Генеральный директор Барселоны подал в отставку

Генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер покинет свою должность, пишет официальный сайт каталонского клуба.

Причиной такого решения стали семейные причины. Теперь он останется в "Барселоне" до тех пор, пока каталонцы не назначат нового генерального директора.

"Почти год назад я решил покинуть Германию и вернуться в "Барселону" после предложения Жоана Лапорты. Эти месяцы были захватывающими, и я хочу сказать спасибо президенту за его доверие и, прежде всего, за его энтузиазм и лидерские качества. Сейчас я хочу сосредоточиться на цели, ради которой я вернулся в "Барселону", чтобы посвятить больше времени личным и семейным проектам", — говорит Ферран Ревертер.

Напомним, что Ревертер занимал пост гендиректора клуба с 1 июля 2021 года.