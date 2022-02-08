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Почему Ла Лига – самый интересный турнир в мире? Доказывает Роберто Моралес

Испания
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Почему Ла Лига – самый интересный турнир в мире? Доказывает Роберто Моралес

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Самый интересный турнир мира! Вы определенно подумали об АПЛ или УПЛ, но нет - Ла Лига претендует на звание интереснейшей лиги планеты, а Роберто Моралес докажет, что это не просто претендент, а фаворит в этом соревновании. Не согласны? Расскажите свое мнение в комментариях. А пока во влоге Роберто Моралеса вы услышите, что происходит в Испании.

00:00 Hola! Приветствуем во влоге Роберто Моралеса
00:41 Барселона снова топ? Заявление об Испании, Реале и Надале!
06:56 Что с Атлетико? Симеоне – гопник из Троещины
09:20 Реал станет чемпионом Испании?
11:07 Севилья и Бетис – интересно смотреть!
12:20 Вильярреал и Реал Сосьедад – позитив!
13:06 Все о Валенсии
13:55 Неожиданно, но Эльче!
14:22 Как Хетафе выпали из лидеров чемпионата?
16:50 Рано говорить об Игнатенко и Супряге. Подпишись!

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В статье: Роберто Моралес
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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
08.02.2022 в 17:55
АПЛ, на первом месте и не надо тут ничего доказывать.
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