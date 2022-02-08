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Почему Ла Лига – самый интересный турнир в мире? Доказывает Роберто Моралес
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Самый интересный турнир мира! Вы определенно подумали об АПЛ или УПЛ, но нет - Ла Лига претендует на звание интереснейшей лиги планеты, а Роберто Моралес докажет, что это не просто претендент, а фаворит в этом соревновании. Не согласны? Расскажите свое мнение в комментариях. А пока во влоге Роберто Моралеса вы услышите, что происходит в Испании.
00:00 Hola! Приветствуем во влоге Роберто Моралеса
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