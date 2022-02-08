Почему Ла Лига – самый интересный турнир в мире? Доказывает Роберто Моралес

Самый интересный турнир мира! Вы определенно подумали об АПЛ или УПЛ, но нет - Ла Лига претендует на звание интереснейшей лиги планеты, а Роберто Моралес докажет, что это не просто претендент, а фаворит в этом соревновании. Не согласны? Расскажите свое мнение в комментариях. А пока во влоге Роберто Моралеса вы услышите, что происходит в Испании.

00:00 Hola! Приветствуем во влоге Роберто Моралеса

00:41 Барселона снова топ? Заявление об Испании, Реале и Надале!

06:56 Что с Атлетико? Симеоне – гопник из Троещины

09:20 Реал станет чемпионом Испании?

11:07 Севилья и Бетис – интересно смотреть!

12:20 Вильярреал и Реал Сосьедад – позитив!

13:06 Все о Валенсии

13:55 Неожиданно, но Эльче!

14:22 Как Хетафе выпали из лидеров чемпионата?

16:50 Рано говорить об Игнатенко и Супряге. Подпишись!