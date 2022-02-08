Агуэро: Мне в сердце вставили чип. Я – Железный человек

Бывший игрок "Манчестер Сити", "Барселоны" и "Атлетико Мадрид" поделился последствиями операций и состоянием здоровья на своем канале Twitch. "Ночью я стреляю лучами света", – пошутил он.

Мне в сердце поставили чип. Ночью я стреляю лучами света. Я – Железный Человек. Если мое сердцебиение ускоряется, то чип передает эту информацию доктору.

Я приехал в больницу в четверг, лег на койку, врач подготовил иглу и воткнул мне ее в грудь. Через какое-то время я увидел, что он вытащил лезвие, похожее на бритву. Потом он спросил: "Больно" Нажимает и говорит: "Этот не очень хорошо режет". Потом он поменял лезвие. Было похоже на момент, когда вы едите жаркое и вам нужен зазубренный нож, который хорошо режет мясо.

Больно не было. Затем врач начал вставлять чип. Если я что-то чувствую, то записываю свои симптомы, и доктор говорит, что мне делать.

Напомним, что осенью Серхио был вынужден завершить карьеру всего в 33 года из-за проблем с сердцем. Прошло меньше полугода с его трансфера в "Барселону".