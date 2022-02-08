  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона интересуется полузащитником Интера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона интересуется полузащитником Интера

Испания
(1 голосов)

Руководство "нерадзурри" стремиться удержать хавбека

Барселона интересуется полузащитником Интера

Фото: twitter.com/Inter / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" хочет подписать полузащитника "Интера" Марсело Брозовича, сообщает FC Inter 1908 со ссылкой на La Repubblica. "Каталонцы" предлагают 29-летнему хорвату 8 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" предлагают игроку 5-летний контракт. "Интер" же дает футболисту соглашение на 4 года с зарплатой 6 млн евро.

Сообщается, что "Интер" намерен строить команду вокруг хорвата и надеется что он продлит контракт. Новое соглашение собираются подписать в течении 10 дней.

Контракт Марсело истекает будущим летом.

В этом сезоне Брозович провел за "Интер" 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Интер (Милан) Марсело Брозович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcinter1908.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...