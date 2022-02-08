Барселона интересуется полузащитником Интера

"Барселона" хочет подписать полузащитника "Интера" Марсело Брозовича, сообщает FC Inter 1908 со ссылкой на La Repubblica. "Каталонцы" предлагают 29-летнему хорвату 8 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" предлагают игроку 5-летний контракт. "Интер" же дает футболисту соглашение на 4 года с зарплатой 6 млн евро.

Сообщается, что "Интер" намерен строить команду вокруг хорвата и надеется что он продлит контракт. Новое соглашение собираются подписать в течении 10 дней.

Контракт Марсело истекает будущим летом.

В этом сезоне Брозович провел за "Интер" 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.