Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона выбила первоочередное право выкупа на юных талантов Сантоса
Они наверняка хотят стать новыми Неймарами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент бразильского "Сантоса" Андрес Руэда подтвердил информацию журналистов о том, что каталонская "Барселона" получила право первоочередного приобретения на двух 17-летних игроков первой команды – нападающего Анжело и защитника Кайки.
"Они выделяются на фоне других наших футболистов – выходят в стартовом составе и показывают зрелую игру. Анжело дебютировал за нас в 16-летнем возрасте".
"За обоих игроков назначена фиксированная сумма выкупа, цифры конфиденциальны. У каталонской "Барселоны" есть первоочередное право выкупа. Эти два прекрасных игрока должны достичь уровня сборной Бразилии".
Популярное сейчас
- Нива уступает Подолью, победа Таврии. Все спарринги клубов Второй лиги
- Норвегия захватила лидерство, США все еще без золота. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Карпаты подписали экс-игрока Полесья, усиление Полтавы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Генеральный директор Барселоны подал в отставку
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду