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Барселона выбила первоочередное право выкупа на юных талантов Сантоса

Испания
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Они наверняка хотят стать новыми Неймарами

Барселона выбила первоочередное право выкупа на юных талантов Сантоса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент бразильского "Сантоса" Андрес Руэда подтвердил информацию журналистов о том, что каталонская "Барселона" получила право первоочередного приобретения на двух 17-летних игроков первой команды – нападающего Анжело и защитника Кайки.

"Они выделяются на фоне других наших футболистов – выходят в стартовом составе и показывают зрелую игру. Анжело дебютировал за нас в 16-летнем возрасте".

"За обоих игроков назначена фиксированная сумма выкупа, цифры конфиденциальны. У каталонской "Барселоны" есть первоочередное право выкупа. Эти два прекрасных игрока должны достичь уровня сборной Бразилии".

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В статье: Барселона Сантос Кайки
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Источник:
sport.es

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