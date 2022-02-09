Барселона выбила первоочередное право выкупа на юных талантов Сантоса

Президент бразильского "Сантоса" Андрес Руэда подтвердил информацию журналистов о том, что каталонская "Барселона" получила право первоочередного приобретения на двух 17-летних игроков первой команды – нападающего Анжело и защитника Кайки.

"Они выделяются на фоне других наших футболистов – выходят в стартовом составе и показывают зрелую игру. Анжело дебютировал за нас в 16-летнем возрасте".