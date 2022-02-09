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Барселоне не удалось подписать контракт с полузащитником Милана
Стороны не смогли договориться по зарплате
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Милана" Франк Кессье не перейдет в "Барселону".
По информации Diario Sport, 25-летний иувариец и "Барселона" не смогли договорится по зарплате игрока.
Полузащитник отклонил предложение каталонского клуба с зарплатой пять миллионов евро в год. Каталонцы не соглашаются на требования Кессье, потому что не нуждаются в срочном усилении его позиции.
Напомним, что в нынешнем сезоне Кессье забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за "Милан".
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