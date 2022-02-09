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Бензема рискует пропустить матч с ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Игрок может не успеть восстановиться

Бензема рискует пропустить матч с ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Реала" Карим Бензема может пропустить первый матч с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет Marca.

Бензема восстанавливаться после травмы. Напомним, что он повредил заднюю поверхность бедра и пока не вернулся к тренировкам в общей группе. Тренерский штаб сливочных считает, что у французского форварда может случиться рецидив повреждения.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 28 матчей за "Реал", забив 24 гола и сделав 9 голевых передач.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Ардалион (землянин)
09.02.2022 в 17:43
Ну у этого шантажиста и морального ублюдка бенземы и причёска чуханская. )))
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0
-1
Dr. House (Поділля)
09.02.2022 в 17:53
Барселох, твой зачесон все уже оценили, Лошара
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