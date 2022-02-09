Бензема рискует пропустить матч с ПСЖ

Форвард "Реала" Карим Бензема может пропустить первый матч с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет Marca.

Бензема восстанавливаться после травмы. Напомним, что он повредил заднюю поверхность бедра и пока не вернулся к тренировкам в общей группе. Тренерский штаб сливочных считает, что у французского форварда может случиться рецидив повреждения.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 28 матчей за "Реал", забив 24 гола и сделав 9 голевых передач.