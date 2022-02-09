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Дани Алвес дисквалифицирован на два матча

Испания
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Защитник не поможет команде в Эспаньоле и Валенсии

Дани Алвес дисквалифицирован на два матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Дани Алвес дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, пишет Sport.es. Футболиста наказан за удаление в матче против "Атлетико" (4:2).

По информации в протоколе матча, Алвес нарушенил правила без намерения сыграть в мяч.

Таким образом, Алвес не сыграет в играх против "Эспаньола" (13 февраля) и "Валенсии" (20 февраля).

Стоит отметить, что 38-летний защитник пропустит матчи против "Наполи" в Лиге Европы (17 и 24 февраля), поскольку не заявлен на турнир.

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В статье: Барселона Дани Алвес
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