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Дани Алвес дисквалифицирован на два матча
Защитник не поможет команде в Эспаньоле и Валенсии
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Дани Алвес дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, пишет Sport.es. Футболиста наказан за удаление в матче против "Атлетико" (4:2).
По информации в протоколе матча, Алвес нарушенил правила без намерения сыграть в мяч.
Таким образом, Алвес не сыграет в играх против "Эспаньола" (13 февраля) и "Валенсии" (20 февраля).
Стоит отметить, что 38-летний защитник пропустит матчи против "Наполи" в Лиге Европы (17 и 24 февраля), поскольку не заявлен на турнир.
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