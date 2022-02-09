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Барселона хочет использовать деньги с соглашения со Spotify для покупки Холанда
Чем отдавать кредиты пока не понятно
Фото: twitter.com/BVB / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет использовать деньги с возможного технического соглашения со Spotify для покупки нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает El Golazo de Gol.
???? Informa @alexpintanel— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 9, 2022
???? "Laporta quiere utilizar el dinero del patrocinio de Spotify para intentar fichar a Haaland"
???? #Golazo pic.twitter.com/wlmBNKbv1y
Ранее сообщалось, что за 3 года действия соглашения, "Барселона" получит от шведского стримингового сервиса 280 миллионов евро. Также стадион "сине-гранатовых" будет называться "Spotify Камп Ноу".
Напомним, что Холанд – главная трансферная цель "Барселоны" на будущее лето. Агент игрока Мино Райола, якобы пообещал Лапорте, что норвежский бомбардир присоединится к ним летом, если клуб правда найдет деньги на трансфер.
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