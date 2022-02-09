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Барселона хочет использовать деньги с соглашения со Spotify для покупки Холанда

Испания
(1 голосов)

Чем отдавать кредиты пока не понятно

Барселона хочет использовать деньги с соглашения со Spotify для покупки Холанда

Фото: twitter.com/BVB / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет использовать деньги с возможного технического соглашения со Spotify для покупки нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает El Golazo de Gol.

Ранее сообщалось, что за 3 года действия соглашения, "Барселона" получит от шведского стримингового сервиса 280 миллионов евро. Также стадион "сине-гранатовых" будет называться "Spotify Камп Ноу".

Напомним, что Холанд – главная трансферная цель "Барселоны" на будущее лето. Агент игрока Мино Райола, якобы пообещал Лапорте, что норвежский бомбардир присоединится к ним летом, если клуб правда найдет деньги на трансфер.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Эрлинг Холанд Spotify
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Комментарии (2)
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Ардалион (землянин)
09.02.2022 в 19:38
Ну дык я об этом ещё месяц назад писал. Тупые мадридасты смеялись... л0хи блъ..
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0
0
prockop4uck (Киев)
09.02.2022 в 19:32
А чё месси не хотят купить? Не верят в его талант?
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0
-1


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