Барселона хочет использовать деньги с соглашения со Spotify для покупки Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет использовать деньги с возможного технического соглашения со Spotify для покупки нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает El Golazo de Gol.

???? Informa @alexpintanel



???? "Laporta quiere utilizar el dinero del patrocinio de Spotify para intentar fichar a Haaland"



???? #Golazo pic.twitter.com/wlmBNKbv1y — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 9, 2022

Ранее сообщалось, что за 3 года действия соглашения, "Барселона" получит от шведского стримингового сервиса 280 миллионов евро. Также стадион "сине-гранатовых" будет называться "Spotify Камп Ноу".

Напомним, что Холанд – главная трансферная цель "Барселоны" на будущее лето. Агент игрока Мино Райола, якобы пообещал Лапорте, что норвежский бомбардир присоединится к ним летом, если клуб правда найдет деньги на трансфер.