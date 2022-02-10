(Не) сбитые летчики: Бетис тащат в ЛЧ "новый Виейра", несостоявшийся ливерпулец и гений без колен

"Моя семья болела за "Бетис"; мы с папой старались не пропускать матчи. Здесь на стадионе всегда особенная энергетика, которую трудно описать словами. Я нигде больше не встречал такой атмосферы. Сейчас мы не просто добиваемся хороших результатов - мы также получаем удовольствие от футбола".

Уже давно Эктор Бельерин не выглядел настолько вовлеченным в проект. Последние годы он и модой занимался, и экологией, и в веганы подался, лишь бы не играть футбол.

"Бетис" для него как реабилитационный центр, где тренировка за тренировкой, матч за матчем экс-звезда "Арсенала" возвращает себе вкус и любовь к игре.

В текущем чемпионате у Бельерина уже две голевых передачи; он третий в команде по отборам (2,4) и пасам под удар (1,2), а также входит в ТОП-5 по дриблингу. Реанимация проходит успешно.

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Мануэль Пеллегрини за последние два года провернул это с внушительной группой игроков.

Real Betis en la presente temporada:



➦ Tercer clasificado en liga.

➦ En semifinales de Copa del Rey.

➦ Clasificado en Europa League.

➦ 70 goles a favor.



EL EQUIPO DE MANUEL PELLEGRINI. pic.twitter.com/QY7kp5nKWj — Tertulia Bética #LosComegambas (@LosTertulia) February 4, 2022

Ему бы подвешенный язык - был бы в топе, но чего нет - того нет. На пресс-конференциях чилийца легко уснуть; в эпоху соцсетей и всеобщего троллинга это, считай, черная метка.

Гвардиола громогласно требует, чтобы игроки брали его с собой на пьянку; Клопп запросто делится пивом с фанатами, а что Инженер? Ни единой памятной фразы за 20 лет в Европе! Для "Реала" и "Ман Сити" такой подход неприемлем - пришлось прощаться.

Может, поэтому Пеллегрини так хорошо чувствует Бельерина и других, кого тренирует в "Бетисе"? Инженер тоже достоин большего - с его-то пониманием футбола. На "Бенито Вильямарин" он использует ассиметричную расстановку в атаке, а иногда и в защите, освобождая от привязки к позиции сразу 2-3 исполнителей. Ну-ка, сколько тренеров в Европе способны на такое?

"Бетису" с Инженером необычайно повезло; своим хладнокровием он уравновешивает сумасбродство на трибунах; авторитетом - успокаивает пеструю раздевалку.

Вильям Карвалью вообще уверен, что текущее 3-е место "Бетиса", равно как и полуфинал Кубка короля, на 90% заслуга именно Пеллегрини.

Интересно, Моуриньо это читал? 10 лет назад он насмехался над Инженером, мол, я-то после "Реала" в "Малагу" не пойду. Не знал еще Жозе, что впереди у него 1:6 от команды из заполярья.

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У Пеллегрини же в 68 лет дела идут по восходящей.

Пусть он выводил в полуфинал ЛЧ "Вильярреал" и выигрывал АПЛ с "Ман Сити", но "Бетис" - нечто уникальное.

Дело ведь не только в текущем 3-м месте в таблице, не в агрессивном, вертикальном футболе, и даже не в 72 забитых голах в 35 матчах - больше всех в Испании наряду с "Реалом". Сильнее всего поражает кинематографичность происходящего. Не только Пеллегрини; не только Бельерин. На "Бенито Вильямарин" нынче почти каждый - находка для сценаристов.

Nabil Fekir holding his shirt up to the Saint Etienne fans who are Lyon’s rival derby side.



Bring him in @LFC pic.twitter.com/h0odKoZ5O7 — Anfield Football (@AnfieldFootball) May 8, 2018

"Мессиподобного" технаря Набиля Фекира знает вся Европа. Он взорвал Францию уже в дебютном сезоне, вместе с Ляказеттом бросил вызов "ПСЖ", а затем порвал связки - и та травма не позволила ему летом 2018-го перейти в "Ливерпуль", который уже сошелся с "Лионом" на цене в 70 млн евро.

Отрицание, ярость, принятие и, наконец, "Бетис" - Фекир прошел через все из-за своего хронически больного колена. Ни один врач не скажет, сколько еще он сможет играть - может, неделю, а может и 10 лет.

Его списали со счетов, перестали вызывать в сборную; сравнения с Зиданом уступили кивкам в сторону Гуркюффа. И что же теперь? У Набиля 7+8; он самая яркая "десятка" Примеры, забивающая в дерби прямо с углового!

The beauty of this goal by Fekir got ruined by an idiot throwing an iron bar on Joan Jordan. Game between Betis and Sevilla officially cancelled now. pic.twitter.com/PpMuMWch7C — Patric (@Simplblue88) January 15, 2022

Или взять Серхио Каналеса - того самого, в котором Моуриньо 12 лет назад увидел "нового Гути", а уже через год спихнул за ненадобностью в "Валенсию". Наверное, по делу - в 19 лет Серхио был слабее Озила и даже Кака. Но что было потом? Три (!) разрыва крестообразных связок - два на правой ноге и один на левой.

Первая операция вывела его из строя на 6 месяцев; вторая - на 12; третья - на 8. Когда в 2016 году Каналес в очередной раз вернулся на поле, от него нечего было ждать, кроме очередного крика и врачей с носилками.

То, что Серхио показывает сегодня - аномалия. Он одинаково силен и как нацеленный на созидание опорник, и как правый вингер, и как плеймейкер, меняясь позициями с Фекиром. А какие голы забивает - залюбуешься!

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Съели травмы и Эктора Бельерина, который еще в 2014 году на 0,01 секунды опередил на 40-метровке Тео Уолкотта. Сегодня в "Бетисе" воспитанник "Барсы" еще бежит в атаку, но его уже надо страховать - сам не поспевает.

А сколько раз срывались переходы в топ-клубы Вильяма Карвалью? Пожалуй, самый обидный был летом 2015-го - "Арсенал" ударил по рукам со "Спортингом", Венгер распинался в СМИ про "нового Виейра", но все разрушил стрессовый перелом. Не судьба.

В результате Карвалью оставался "Львом" до 2018-го, когда в числе прочих получил по лицу от атаковавших базу фанатов. Или то были нанятые бандиты? В любом случае, в "Бетис" он уже не переходил, а убегал.

Гвидо Родригес в юности был аж четвертым выбором на позиции опорного в "Ривер Плейте". Ставку делали на Матиаса Краневиттера, а Гвидо? Пусть себе едет в "Тихуану". В результате покорять Европу Родригес приехал уже взрослым с нажитыми в Мексике навыками метронома, которых как раз и не хватило Краневиттеру, чтобы пробиться дальше "Зенита".

Борха Иглесиас - он же Эль Панда - лучший бомбардир в истории "Сельты-Б", что уже грустнее "самого короткого" рассказа Хемингуэя. Лишь в 25 лет он перешел в "Сарагосу", откуда начал постепенно карабкаться наверх. Этой зимой о Панде впервые заговорили в контексте сборной Испании - видно, Луис Энрике таки хочет иметь в составе хотя бы одну "олдскульную" девятку на всякий случай.

Марк Бартра, Алекс Морено, Кристиан Тельо, Мартин Монтойя - кантеранос "Барселоны", которых она в разное время выставила за дверь. Ни один из квартета не стал звездой - в этом каталонцы не ошиблись. С другой стороны, Бартра точно хуже Ленгле с Юмтити, на которых ушло 60 млн евро?

#DATO CINCO PARTIDOS seguidos de Juanmi Jiménez marcando en La Liga.



Acaba de igualar el RÉCORD de un jugador con el @RealBetis en el S.XXI:



Emaná en 2008

Sanabria en 2017

JUANMI JIMÉNEZ EN 2021 pic.twitter.com/t8crgd1BJD — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) December 19, 2021

А какие авансы раздавались на заре эры смартфонов Хуанми! В 2010-м он забил за "Малагу" в 16 лет и сразу получил профессиональный контракт. Рано! Плохая серия отбросила Хуана Мигеля в аренды, откуда он вернулся уже битый, голодный и эффективный. В 2015-м даже заслужил вызов в сборную Испании - первый и последний. У "Анчоусов" кончались деньги, и его отпустили в "Саутгемптон", как только поступило предложение.

В общем, в "Бетис" Хуанми доехал летом 2019-го потрепанным, уставшим середняком - и тут же сломал стопу, вылетев на 10 месяцев. Нынешние 16 голов во всех турнирах - его лучший результат за всю карьеру.

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Помните, был такой фильм "Солдаты неудачи"? Так вот, кажется, мы их нашли.

Все у них пошло не так, но сейчас вопреки логике они бросают вызов "Барселоне" и "Атлетико" в чемпионате; борются за Кубок; продолжают борьбу в ЛЕ.

"Надеюсь, мы сможем выйти в ЛЧ. Мы будем за это бороться. Наша главная цель - цепляться за места в еврокубках, чтобы расти быстрее, и мы на правильном пути", - говорит президент клуба Анхель Харо.

Manuel Pellegrini na temporada pelo Betis:



3º lugar na La Liga

2º melhor ataque (41)

2º média finalizações pj (14.6)



Eliminou o rival Sevilla na Copa do Rey.



Goleada de 4x0 sobre a Real Sociedad, garantindo vaga na Semifinal da Copa do Rey. pic.twitter.com/amZLExrjGg — Junior Mendes (@juniormendes_44) February 3, 2022

За последние недели он продлил контракт с Пеллегрини, а также рядом игроков во главе с Фекиром. Оптимисты скажут - сохраняет состав на ЛЧ; реалисты - не хочет летом потерять лидеров задешево.

Но мы же верим в сказки, правда? Поэтому не будем о плохом, а лучше глянем на скамейку, где у "Бетиса" травит очередной анекдот его 40-летний капитан.

Вы точно помните тот матч на ЧМ-2002. Он накручивал корейцев одного за другим, создав не менее пяти верных шансов, но даже если партнеры забивали, Джамаль Гандур все отменял. В итоге дело дошло до серии пенальти, и там именно он, Хоакин Санчес, промахнулся.

Команда неудавшихся звезд, искалеченных мастеров; треснувших, несбывшихся надежд из прошлого ворвалась в настоящее, чтобы еще раз - возможно, последний - напомнить о себе.

И как только Пеллегрини настроил их всех на ТАКОЙ сезон? Как заставил поверить?

Помнится, у Мстителей был один шанс из 14 млн, чтобы остановить Таноса. Так вот и здесь было не больше, но работает же, работает!