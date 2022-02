(Не) сбитые летчики: "новый Виейра", несостоявшийся ливерпулец и гений без колен тащат Бетис в ЛЧ

Уже давно Эктор Бельерин не выглядел настолько вовлеченным в проект. Последние годы он и модой занимался, и экологией, и в веганы подался, лишь бы не играть футбол.

"Бетис" для него как реабилитационный центр, где тренировка за тренировкой, матч за матчем экс-звезда "Арсенала" возвращает себе вкус и любовь к игре.

В текущем чемпионате у Бельерина уже две голевых передачи; он третий в команде по отборам (2,4) и пасам под удар (1,2), а также входит в ТОП-5 по дриблингу. Реанимация проходит успешно.

***

Мануэль Пеллегрини за последние два года провернул это с внушительной группой игроков.

Ему бы подвешенный язык - был бы в топе, но чего нет - того нет. На пресс-конференциях чилийца легко уснуть; в эпоху соцсетей и всеобщего троллинга это, считай, черная метка.

Гвардиола громогласно требует, чтобы игроки брали его с собой на пьянку; Клопп запросто делится пивом с фанатами, а что Инженер? Ни единой памятной фразы за 20 лет в Европе! Для "Реала" и "Ман Сити" такой подход неприемлем - пришлось прощаться.

Может, поэтому Пеллегрини так хорошо чувствует Бельерина и других, кого тренирует в "Бетисе"? Инженер тоже достоин большего - с его-то пониманием футбола. На "Бенито Вильямарин" он использует ассиметричную расстановку в атаке, а иногда и в защите, освобождая от привязки к позиции сразу 2-3 исполнителей. Ну-ка, сколько тренеров в Европе способны на такое?

"Бетису" с Инженером необычайно повезло; своим хладнокровием он уравновешивает сумасбродство на трибунах; авторитетом - успокаивает пеструю раздевалку.

Вильям Карвалью вообще уверен, что текущее 3-е место "Бетиса", равно как и полуфинал Кубка короля, на 90% заслуга именно Пеллегрини.

Интересно, Моуриньо это читал? 10 лет назад он насмехался над Инженером, мол, я-то после "Реала" в "Малагу" не пойду. Не знал еще Жозе, что впереди у него 1:6 от команды из заполярья.

***

У Пеллегрини же в 68 лет дела идут по восходящей.

Пусть он выводил в полуфинал ЛЧ "Вильярреал" и выигрывал АПЛ с "Ман Сити", но "Бетис" - нечто уникальное.

Дело ведь не только в текущем 3-м месте в таблице, не в агрессивном, вертикальном футболе, и даже не в 72 забитых голах в 35 матчах - больше всех в Испании наряду с "Реалом". Сильнее всего поражает кинематографичность происходящего. Не только Пеллегрини; не только Бельерин. На "Бенито Вильямарин" нынче почти каждый - находка для сценаристов.

Nabil Fekir holding his shirt up to the Saint Etienne fans who are Lyon’s rival derby side. Bring him in @LFC pic.twitter.com/h0odKoZ5O7

"Мессиподобного" технаря Набиля Фекира знает вся Европа. Он взорвал Францию уже в дебютном сезоне, вместе с Ляказеттом бросил вызов "ПСЖ", а затем порвал связки - и та травма не позволила ему летом 2018-го перейти в "Ливерпуль", который уже сошелся с "Лионом" на цене в 70 млн евро.

Отрицание, ярость, принятие и, наконец, "Бетис" - Фекир прошел через все из-за своего хронически больного колена. Ни один врач не скажет, сколько еще он сможет играть - может, неделю, а может и 10 лет.

Его списали со счетов, перестали вызывать в сборную; сравнения с Зиданом уступили кивкам в сторону Гуркюффа. И что же теперь? У Набиля 7+8; он самая яркая "десятка" Примеры, забивающая в дерби прямо с углового!

The beauty of this goal by Fekir got ruined by an idiot throwing an iron bar on Joan Jordan. Game between Betis and Sevilla officially cancelled now. pic.twitter.com/PpMuMWch7C