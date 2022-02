Кубок короля. Райо Вальекано - Бетис 1:2. Севильцы одной ногой в финале

Полуфинальная стадия в Кубке короля состоит из двух матчей, так что это в любом случае еще не конец. Тем не менее, констатируем - "Бетис" сделал гигантский шаг, чтобы побороться за трофей.

"Райо" - типичная "домашняя" команда; до сегодня у "Молний" было лишь одно поражение на "Вальекасе" за весь сезон. "Бетис" же прибыл в Мадрид без травмированного Серхио Каналеса, что заметно осложняло дело.

Впрочем, как оказалось, ни отсутствие талантливого хава, ни даже быстрый гол от Альваро Гарсии не помогли "Райо" спастись.

17 - Nabil Fekir ???????? has provided 17 assists in his 100 appearances for @RealBetis_en in all competitions, a record only surpassed by Sergio Canales ???????? (19) for the club since 2019/20. Magician. pic.twitter.com/klcPzd4LLU

"Бетис" играл быстро, прессинговал высоко, а в нападении у него порой получались изумительные вещи, характерные для команды, пребывающей на кураже.

Посмотрите хотя бы на гол Борхи Иглесиаса - пожалуй, самый эффектный во всей его карьере. Панда чрезвычайно опасен в штрафной - это мы знаем; но чтобы на переступах в 22-23 метрах от ворот - это что-то новенькое.

Впрочем, как и элегантный проброс между ног Катены от Вильяма Карвалью, завершившийся вторым мячом "Бетиса" - комментаторы на Marca до сих пор не могут прийти в себя.

5 - William Carvalho ???????? has been directly involved in five goals in his last nine appearances for @RealBetis_en in all competitions (two goals and three assists), after having been involved in just three goals in his previous 64 games (two and one). Released. pic.twitter.com/UDgu2htoqu