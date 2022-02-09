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Кубок короля. Райо Вальекано - Бетис 1:2. Севильцы одной ногой в финале

Испания
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Сказка команды Мануэля Пеллегрини продолжается

Кубок короля. Райо Вальекано - Бетис 1:2. Севильцы одной ногой в финале

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Полуфинальная стадия в Кубке короля состоит из двух матчей, так что это в любом случае еще не конец. Тем не менее, констатируем - "Бетис" сделал гигантский шаг, чтобы побороться за трофей.

"Райо" - типичная "домашняя" команда; до сегодня у "Молний" было лишь одно поражение на "Вальекасе" за весь сезон. "Бетис" же прибыл в Мадрид без травмированного Серхио Каналеса, что заметно осложняло дело.

Впрочем, как оказалось, ни отсутствие талантливого хава, ни даже быстрый гол от Альваро Гарсии не помогли "Райо" спастись.

"Бетис" играл быстро, прессинговал высоко, а в нападении у него порой получались изумительные вещи, характерные для команды, пребывающей на кураже.

Посмотрите хотя бы на гол Борхи Иглесиаса - пожалуй, самый эффектный во всей его карьере. Панда чрезвычайно опасен в штрафной - это мы знаем; но чтобы на переступах в 22-23 метрах от ворот - это что-то новенькое.

Впрочем, как и элегантный проброс между ног Катены от Вильяма Карвалью, завершившийся вторым мячом "Бетиса" - комментаторы на Marca до сих пор не могут прийти в себя.

И это еще "Райо" должен быть доволен, что Иглесиас, Хуанми и Фекир 4-5 моментов запороли - второй тайм, не считая последних 10 минут, остался полностью за гостями.

Ответный матч сыграют на "Бенито Вильямарин" 3 марта. Если к тому времени "Бетис" не попадет в яму, а "Райо" резко не прибавит, в финале мы увидим команду Мануэля Пеллегрини, это точно.

Также отмечаем, что второй полуфинал Кубка "Валенсия" - "Атлетик" будет сыгран завтра, 10 февраля.

1/2 финала Кубка короля. 1-й матч. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Бетис" - 1:2

Голы: Альваро Гарсия, 5 - Борха Иглесиас, 26, Карвалью, 68

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Марио Суарес, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Нтека, 75) - Паласон (Бебе, 76), Трехо (Сисс, 82), Альваро Гарсия - Гвардиола (Фалькао, 62)

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Руибаль (Бельерин, 85), Фекир, Хуанми (Тельо, 66) - Борха Иглесиас (Эдгар, 90)

Предупреждения: Валентин, 65 - Руи Силва, 78

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В статье: Бетис (Севилья) Райо Вальекано (Мадрид)
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