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Защитник Барсы – про бан на 2 матча: Смешно думать, что один профи может умышленно навредить другому
Он кое-что подзабыл
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал полученную двухматчевую дисквалификацию за жесткий фол в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (4:2).
На 69-й минуте бразильский ветеран сзади наступил на ногу хавбеку "матрасников" Яннику Феррейре Карраско. Алвес за свои действия был удален.
"Я и забыл про то, как здесь наказывают. Смешно думать о том, что один профессиональный спортсмен может умышленно причинять вред другому. Мы играем в рискованный вид спорта, иногда происходят несчастные случаи, но дальше этого заходить не должно. В любом случае, я еще раз прошу прощения у Карраско".
Es ridículo pensar que un compañero de profesión va hacer daño al otro a propósito….. jugamos un deporte de riesgo y acidentes pasan y no tiene porque ir a más.— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) February 9, 2022
De todas formas Carrasco, lo siento por el accidente otra vez. pic.twitter.com/uzMCJFXVkk
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