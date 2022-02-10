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Защитник Барсы – про бан на 2 матча: Смешно думать, что один профи может умышленно навредить другому

Испания
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Он кое-что подзабыл

Защитник Барсы – про бан на 2 матча: Смешно думать, что один профи может умышленно навредить другому

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал полученную двухматчевую дисквалификацию за жесткий фол в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (4:2).

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На 69-й минуте бразильский ветеран сзади наступил на ногу хавбеку "матрасников" Яннику Феррейре Карраско. Алвес за свои действия был удален.

"Я и забыл про то, как здесь наказывают. Смешно думать о том, что один профессиональный спортсмен может умышленно причинять вред другому. Мы играем в рискованный вид спорта, иногда происходят несчастные случаи, но дальше этого заходить не должно. В любом случае, я еще раз прошу прощения у Карраско".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Дани Алвес Дани Алвеш Янник Карраско
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