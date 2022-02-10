Защитник Барсы – про бан на 2 матча: Смешно думать, что один профи может умышленно навредить другому

Защитник "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал полученную двухматчевую дисквалификацию за жесткий фол в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (4:2).

На 69-й минуте бразильский ветеран сзади наступил на ногу хавбеку "матрасников" Яннику Феррейре Карраско. Алвес за свои действия был удален.

"Я и забыл про то, как здесь наказывают. Смешно думать о том, что один профессиональный спортсмен может умышленно причинять вред другому. Мы играем в рискованный вид спорта, иногда происходят несчастные случаи, но дальше этого заходить не должно. В любом случае, я еще раз прошу прощения у Карраско".