Кубок короля. Валенсия выстояла в Бильбао и приблизилась к финалу

По-настоящему кубковое противостояние мы увидели сегодня на "Сан-Мамесе" - упорное, нервное, местами даже злое.

"Валенсия" со старта дала понять, что не собирается повторять ошибок "Реала" с "Барсой" и не уступит "Атлетику" в жесткости; баски, естественно, приняли вызов - рубка пошла такая, что кости трещали.

Примерно с 25-й минуты баски начали брать верх - у них заработала доставка мяча на Иньяки Уильямса, который упустил два удобных шанса. "Валенсию" спасал вратарь, но недолго - после навеса Муниаина на Рауля Гарсию Мамардашвили был бессилен.

10- Raul García ???????? has scored 10 goals vs Valencia in all competitions, more than vs any other opponent in his career. This is the second one at San Mamés after his last lie between @Athletic_en vs Valencia (#UEL in 2015/16 season). Favourite#AthleticValencia #AthleticVCF pic.twitter.com/t2okuN8t2A — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2022

Если бы "Атлетик" продолжил в том же духе после перерыва, он бы обязательно победил, но, похоже, у басков заканчивается бензин - уж слишком плотный график для команды из 14-15 исполнителей. Сегодня, вот, не выдержало бедро Ерая Альвареса - его пришлось менять еще в перерыве.

В том-таки перерыве случилась потеря и у "Летучих мышей", но другого характера - Макси Гомес устроил потасовку и был удален, даже не выйдя на поле.

На футбол у "Валенсии", впрочем, тоже сил хватало. Она провела второй тайм активнее, лучше разыгрывала мяч и по делу увезла из "Сан-Мамеса" ничью - Дуро добил мяч в сетку после удара Хиля и сэйва Агирресабалы.

75% - Hugo Duro ???????? has scored six out of his last eigh shots on target in all competitions. He has involved four goals in his last four games for @valenciacf_en (three goals & one assist). Touch#AthleticValenciaCF #CopaDelRey pic.twitter.com/ICF2GWaXaA — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2022

1:1 - это значит, что определение финалиста Кубка перенесено на "Месталью", где команды встретятся 2 марта.

Второго финалиста определят 3 марта на "Бенито Вильямарин" "Бетис" и "Райо Вальекано" - напомним, вчера зелено-белые победили в Мадриде 2:1.

1/2 финала Кубка короля. 1-й матч. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 37 - Дуро, 66

"Атлетик": Агирресабала - Лекуэ, Ерай (Вивиан, 46), Иньиго Мартинес, Берчиче - Беренгер, Дани Гарсия (Саррага, 78), Весга, Муниаин - Рауль Гарсия (Сансет, 67), Уильямс (Вильялибре, 78)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Диахаби, Альдерете, Гайя (Лато, 84) - Фулькье, Мориба (Рачич, 90+4), Солер, Хиль (Элдер Кошта, 84) - Дуро (Маркос Андре, 90+4), Гедеш (Муса, 75)

Предупреждения: Дани Гарсия, 63 - Фулькье, 43, Диахаби, 79, Дуро, 90

Удаление: Макси Гомес, 45+3