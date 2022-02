Кубок короля. Валенсия выстояла в Бильбао и приблизилась к финалу

По-настоящему кубковое противостояние мы увидели сегодня на "Сан-Мамесе" - упорное, нервное, местами даже злое.

"Валенсия" со старта дала понять, что не собирается повторять ошибок "Реала" с "Барсой" и не уступит "Атлетику" в жесткости; баски, естественно, приняли вызов - рубка пошла такая, что кости трещали.

Примерно с 25-й минуты баски начали брать верх - у них заработала доставка мяча на Иньяки Уильямса, который упустил два удобных шанса. "Валенсию" спасал вратарь, но недолго - после навеса Муниаина на Рауля Гарсию Мамардашвили был бессилен.

10- Raul García ???????? has scored 10 goals vs Valencia in all competitions, more than vs any other opponent in his career. This is the second one at San Mamés after his last lie between @Athletic_en vs Valencia (#UEL in 2015/16 season). Favourite#AthleticValencia #AthleticVCF pic.twitter.com/t2okuN8t2A