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Кубок короля. Валенсия выстояла в Бильбао и приблизилась к финалу

Испания
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Не матч, а настоящий бой

Кубок короля. Валенсия выстояла в Бильбао и приблизилась к финалу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

По-настоящему кубковое противостояние мы увидели сегодня на "Сан-Мамесе" - упорное, нервное, местами даже злое.

"Валенсия" со старта дала понять, что не собирается повторять ошибок "Реала" с "Барсой" и не уступит "Атлетику" в жесткости; баски, естественно, приняли вызов - рубка пошла такая, что кости трещали.

Примерно с 25-й минуты баски начали брать верх - у них заработала доставка мяча на Иньяки Уильямса, который упустил два удобных шанса. "Валенсию" спасал вратарь, но недолго - после навеса Муниаина на Рауля Гарсию Мамардашвили был бессилен.

Если бы "Атлетик" продолжил в том же духе после перерыва, он бы обязательно победил, но, похоже, у басков заканчивается бензин - уж слишком плотный график для команды из 14-15 исполнителей. Сегодня, вот, не выдержало бедро Ерая Альвареса - его пришлось менять еще в перерыве.

В том-таки перерыве случилась потеря и у "Летучих мышей", но другого характера - Макси Гомес устроил потасовку и был удален, даже не выйдя на поле.

На футбол у "Валенсии", впрочем, тоже сил хватало. Она провела второй тайм активнее, лучше разыгрывала мяч и по делу увезла из "Сан-Мамеса" ничью - Дуро добил мяч в сетку после удара Хиля и сэйва Агирресабалы.

1:1 - это значит, что определение финалиста Кубка перенесено на "Месталью", где команды встретятся 2 марта.

Второго финалиста определят 3 марта на "Бенито Вильямарин" "Бетис" и "Райо Вальекано" - напомним, вчера зелено-белые победили в Мадриде 2:1.

1/2 финала Кубка короля. 1-й матч. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 37 - Дуро, 66

"Атлетик": Агирресабала - Лекуэ, Ерай (Вивиан, 46), Иньиго Мартинес, Берчиче - Беренгер, Дани Гарсия (Саррага, 78), Весга, Муниаин - Рауль Гарсия (Сансет, 67), Уильямс (Вильялибре, 78)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Диахаби, Альдерете, Гайя (Лато, 84) - Фулькье, Мориба (Рачич, 90+4), Солер, Хиль (Элдер Кошта, 84) - Дуро (Маркос Андре, 90+4), Гедеш (Муса, 75)

Предупреждения: Дани Гарсия, 63 - Фулькье, 43, Диахаби, 79, Дуро, 90

Удаление: Макси Гомес, 45+3

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В статье: Атлетик (Бильбао) Валенсия
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