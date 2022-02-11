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Будет ли готов к ПСЖ? Лидер атак Реала пока занимается по индивидуальной программе
Вопрос остается открытым
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема продолжает восстанавливаться. Напомним, футболист получил травму задней поверхности бедра. На данный момент французский исполнитель работает по индивидуальной программе и пока не подключается на тренировках к своим партнерам. Сейчас он очень далек от своих оптимальных кондиций.
По информации испанской прессы, есть большая вероятность, что нападающий не поможет "меренгам" в матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Известно, что выхода Бензема не стоит ожидать и в матче против "Вильярреала" (12 февраля), хотя выход француза на несколько минут изначально планировался.
Первая встреча 1/8 финала между "ПСЖ" и "Реалом" пройдет 15 февраля в Париже, ответный матч состоится 9 марта в Мадриде. В текущем сезоне 34-летний Карим сыграл 28 поединков за "Реал" (24 гола и 9 результативных передач).
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