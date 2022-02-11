Будет ли готов к ПСЖ? Лидер атак Реала пока занимается по индивидуальной программе

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема продолжает восстанавливаться. Напомним, футболист получил травму задней поверхности бедра. На данный момент французский исполнитель работает по индивидуальной программе и пока не подключается на тренировках к своим партнерам. Сейчас он очень далек от своих оптимальных кондиций.

По информации испанской прессы, есть большая вероятность, что нападающий не поможет "меренгам" в матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Известно, что выхода Бензема не стоит ожидать и в матче против "Вильярреала" (12 февраля), хотя выход француза на несколько минут изначально планировался.

Первая встреча 1/8 финала между "ПСЖ" и "Реалом" пройдет 15 февраля в Париже, ответный матч состоится 9 марта в Мадриде. В текущем сезоне 34-летний Карим сыграл 28 поединков за "Реал" (24 гола и 9 результативных передач).