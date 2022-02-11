  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Будет ли готов к ПСЖ? Лидер атак Реала пока занимается по индивидуальной программе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет ли готов к ПСЖ? Лидер атак Реала пока занимается по индивидуальной программе

Испания
(1 голосов)

Вопрос остается открытым

Будет ли готов к ПСЖ? Лидер атак Реала пока занимается по индивидуальной программе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема продолжает восстанавливаться. Напомним, футболист получил травму задней поверхности бедра. На данный момент французский исполнитель работает по индивидуальной программе и пока не подключается на тренировках к своим партнерам. Сейчас он очень далек от своих оптимальных кондиций.

По информации испанской прессы, есть большая вероятность, что нападающий не поможет "меренгам" в матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Известно, что выхода Бензема не стоит ожидать и в матче против "Вильярреала" (12 февраля), хотя выход француза на несколько минут изначально планировался.

Первая встреча 1/8 финала между "ПСЖ" и "Реалом" пройдет 15 февраля в Париже, ответный матч состоится 9 марта в Мадриде. В текущем сезоне 34-летний Карим сыграл 28 поединков за "Реал" (24 гола и 9 результативных передач).

Читайте такжеПочеттино: Если Бензема будет играть в матче с ПСЖ, то это не пойдет нам на пользу

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.02.2022 в 13:14
Близкие к Мадриду журналисты пишут, что успевает восстановиться. Только не понятно, будет ли с этого толк. Уже Рамоса и Азара в прошлом сезоне на Челси выпустили, ничего хорошего не вышло. Хотя даже такому Кариму альтернативы у Реала нет.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...