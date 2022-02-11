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Барселона хочет подписать конкурента для тер Штегена

Испания
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Трансфер планируется оформить до начала летнего трансферного окна

Барселона хочет подписать конкурента для тер Штегена

Фото: uefa.com

Новина українською

Каталонская "Барселона" хочет летом приобрести ещё одного вратаря, пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, возможным сменщиком тер Штегена может стать Иллан Меслье (Лидс Юнайтед), Бартломей Дронговски (Фиорентина), Боно (Севилья), Альбан Лафон (Нант).

29-летний немецкий голкипер выступает за "Барсу" с 2014 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры тер Штеген сыграл в 20 матчах, в которых пропустил 22 мяча.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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