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Барселона хочет подписать конкурента для тер Штегена
Трансфер планируется оформить до начала летнего трансферного окна
Фото: uefa.com
Каталонская "Барселона" хочет летом приобрести ещё одного вратаря, пишет Mundo Deportivo.
По информации источника, возможным сменщиком тер Штегена может стать Иллан Меслье (Лидс Юнайтед), Бартломей Дронговски (Фиорентина), Боно (Севилья), Альбан Лафон (Нант).
29-летний немецкий голкипер выступает за "Барсу" с 2014 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры тер Штеген сыграл в 20 матчах, в которых пропустил 22 мяча.
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