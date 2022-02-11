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Бензема отправится с Реалом в Париж

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Форвард все же сыграет

Бензема отправится с Реалом в Париж

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что форвард Карим Бензема. отправится вместе с командой в Париж. Там он будет готовиться к матчу Лиги чемпионов с "ПСЖ". Есть вероятность, что форвард сможет принять участия в игре.

Напомним, что, первая встреча 1/8 финала между "Реалом" і ПСЖ состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач в 28 матчах за "Реал".

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
football-espana

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Комментарии (2)
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Олег Бакуменко (землянин)
11.02.2022 в 16:13
"Напомним, что, первая встреча 1/8 финала между состоится 15 февраля в Париже." Зачем в этом предложении запятая после местоимения ЧТО, кто мне скажет?
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.02.2022 в 16:28
Алграёбам лучше знать
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0
-1


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