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Бензема отправится с Реалом в Париж
Форвард все же сыграет
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что форвард Карим Бензема. отправится вместе с командой в Париж. Там он будет готовиться к матчу Лиги чемпионов с "ПСЖ". Есть вероятность, что форвард сможет принять участия в игре.
Напомним, что, первая встреча 1/8 финала между "Реалом" і ПСЖ состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.
В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач в 28 матчах за "Реал".
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