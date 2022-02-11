Бензема отправится с Реалом в Париж

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что форвард Карим Бензема. отправится вместе с командой в Париж. Там он будет готовиться к матчу Лиги чемпионов с "ПСЖ". Есть вероятность, что форвард сможет принять участия в игре.

Напомним, что, первая встреча 1/8 финала между "Реалом" і ПСЖ состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач в 28 матчах за "Реал".