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Френки де Йонг отклонил все предложения и хочет остаться в Барселоне

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок останется в Испании

Френки де Йонг отклонил все предложения и хочет остаться в Барселоне

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

24-летний полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не хочет покидать каталонский клуб, пишет Sport.es.

Как сообщает источник, игрок хочет бороться за титулы с сине-гранатовыми, поэтому отклонит все предложения. Ранее Френки связывали с английским "Ливерпулем" и немецкой "Баварией".

В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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Комментарии (2)
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Олег Бакуменко (землянин)
11.02.2022 в 19:22
"Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём." (с)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.02.2022 в 19:01
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