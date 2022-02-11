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Френки де Йонг отклонил все предложения и хочет остаться в Барселоне
Игрок останется в Испании
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
24-летний полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не хочет покидать каталонский клуб, пишет Sport.es.
Как сообщает источник, игрок хочет бороться за титулы с сине-гранатовыми, поэтому отклонит все предложения. Ранее Френки связывали с английским "Ливерпулем" и немецкой "Баварией".
В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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Комментарии (2)
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Олег Бакуменко (землянин)
11.02.2022 в 19:22
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.02.2022 в 19:01
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