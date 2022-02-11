Френки де Йонг отклонил все предложения и хочет остаться в Барселоне

24-летний полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не хочет покидать каталонский клуб, пишет Sport.es.

Как сообщает источник, игрок хочет бороться за титулы с сине-гранатовыми, поэтому отклонит все предложения. Ранее Френки связывали с английским "Ливерпулем" и немецкой "Баварией".

В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.