Анчелотти подтвердил, что Бензема сыграет против ПСЖ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что Карим Бензема успеет восстановиться к матчу против "ПСЖ", сообщает твиттер Goal.com.

Carlo Ancelotti confirms that Karim Benzema will play against PSG ???? pic.twitter.com/uegxkuwj3M — GOAL (@goal) February 11, 2022

Журналист Goal.com спросил Карло Анчелотти после тренировки на базе Вальдебебас, сыграет ли Карим во вторник в Лиге чемпионов против "ПСЖ". Испанец ответил, что француз будет доступен.

В последних двух матчах без Карима "Реал" набрал 3 очка – обыграл 1:0 "Гранаду" и проиграл "Атлетику" из Бильбао 1:0, вылетев из Кубка Испании.