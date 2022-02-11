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Анчелотти подтвердил, что Бензема сыграет против ПСЖ
Без Карима было совсем туго
Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что Карим Бензема успеет восстановиться к матчу против "ПСЖ", сообщает твиттер Goal.com.
Carlo Ancelotti confirms that Karim Benzema will play against PSG ???? pic.twitter.com/uegxkuwj3M— GOAL (@goal) February 11, 2022
Журналист Goal.com спросил Карло Анчелотти после тренировки на базе Вальдебебас, сыграет ли Карим во вторник в Лиге чемпионов против "ПСЖ". Испанец ответил, что француз будет доступен.
В последних двух матчах без Карима "Реал" набрал 3 очка – обыграл 1:0 "Гранаду" и проиграл "Атлетику" из Бильбао 1:0, вылетев из Кубка Испании.
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