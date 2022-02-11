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Анчелотти подтвердил, что Бензема сыграет против ПСЖ

Испания
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Без Карима было совсем туго

Анчелотти подтвердил, что Бензема сыграет против ПСЖ

Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что Карим Бензема успеет восстановиться к матчу против "ПСЖ", сообщает твиттер Goal.com.

Журналист Goal.com спросил Карло Анчелотти после тренировки на базе Вальдебебас, сыграет ли Карим во вторник в Лиге чемпионов против "ПСЖ". Испанец ответил, что француз будет доступен.

В последних двух матчах без Карима "Реал" набрал 3 очка – обыграл 1:0 "Гранаду" и проиграл "Атлетику" из Бильбао 1:0, вылетев из Кубка Испании.

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСЖ
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