Лопетеги провел свой 100 матч у руля Севильи. У него самый высокий процент побед в истории

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги преодолел отметку в 100 матчей во главе команды. У испанца самый высокий процент побед в истории выступления клуба в Примере, сообщает Opta.

100 - Julen Lopetegui manages his 100th @LaLigaEN game as @SevillaFC_ENG boss (W56 D26 L17), becoming the 7th manager to reach this tally for the club in the history. He has the highest win % of any Sevilla manager in the top-flight (56.6% - minimum of 5 games). Centenary. pic.twitter.com/D4vtdHLDph — OptaJose (@OptaJose) February 11, 2022

"Севилья" обыграла "Эльче" (2:0) в рамках 24 тура Примеры в 100-м матче Лопетеги у руля команды. Он стал 7 тренером, когда либо достигшим этой отметки.

У менеджера 56 побед, 26 ничьих и 17 поражений. 56,6% – процент побед Хулена, что самый высокий показатель в истории.

"Севилья" идет на 2 месте с 50 очками, после 24 туров. Команда Лопетеги отстает от "Реала" на 3 очка. У мадридцев также есть матч в запасе.