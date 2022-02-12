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Лопетеги провел свой 100 матч у руля Севильи. У него самый высокий процент побед в истории

Испания
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Испанец ярко перезагрузил карьеру, после увольнения из "Реала"

Лопетеги провел свой 100 матч у руля Севильи. У него самый высокий процент побед в истории

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги преодолел отметку в 100 матчей во главе команды. У испанца самый высокий процент побед в истории выступления клуба в Примере, сообщает Opta.

"Севилья" обыграла "Эльче" (2:0) в рамках 24 тура Примеры в 100-м матче Лопетеги у руля команды. Он стал 7 тренером, когда либо достигшим этой отметки.

У менеджера 56 побед, 26 ничьих и 17 поражений. 56,6% – процент побед Хулена, что самый высокий показатель в истории.

"Севилья" идет на 2 месте с 50 очками, после 24 туров. Команда Лопетеги отстает от "Реала" на 3 очка. У мадридцев также есть матч в запасе.

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья Хулен Лопетеги Эльче
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