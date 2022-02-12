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Лопетеги провел свой 100 матч у руля Севильи. У него самый высокий процент побед в истории
Испанец ярко перезагрузил карьеру, после увольнения из "Реала"
Фото: twitter.com/SevillaFC
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги преодолел отметку в 100 матчей во главе команды. У испанца самый высокий процент побед в истории выступления клуба в Примере, сообщает Opta.
100 - Julen Lopetegui manages his 100th @LaLigaEN game as @SevillaFC_ENG boss (W56 D26 L17), becoming the 7th manager to reach this tally for the club in the history. He has the highest win % of any Sevilla manager in the top-flight (56.6% - minimum of 5 games). Centenary. pic.twitter.com/D4vtdHLDph— OptaJose (@OptaJose) February 11, 2022
"Севилья" обыграла "Эльче" (2:0) в рамках 24 тура Примеры в 100-м матче Лопетеги у руля команды. Он стал 7 тренером, когда либо достигшим этой отметки.
У менеджера 56 побед, 26 ничьих и 17 поражений. 56,6% – процент побед Хулена, что самый высокий показатель в истории.
"Севилья" идет на 2 месте с 50 очками, после 24 туров. Команда Лопетеги отстает от "Реала" на 3 очка. У мадридцев также есть матч в запасе.
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