Лопетеги провел свой 100 матч у руля Севильи. У него самый высокий процент побед в истории

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги преодолел отметку в 100 матчей во главе команды. У испанца самый высокий процент побед в истории выступления клуба в Примере, сообщает Opta.

100 - Julen Lopetegui manages his 100th @LaLigaEN game as @SevillaFC_ENG boss (W56 D26 L17), becoming the 7th manager to reach this tally for the club in the history. He has the highest win % of any Sevilla manager in the top-flight (56.6% - minimum of 5 games). Centenary. pic.twitter.com/D4vtdHLDph