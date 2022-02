Примера. Севилья - Эльче 2:0. Папу может

Больше месяца не побеждала во всех турнирах "Севилья", а "Эльче" до сегодня вообще не проигрывал в чемпионате в 2022 году. Этот матч поменял все.

Плохая серия сильно давила на команду Лопетеги до перерыва, а особенно на Юсефа Эн-Несири. Марокканец запорол оба свои шансы, причем в одном из эпизодов просто промахнулся по мячу с 6-7 метров. Конечно, в перерыве его заменили.

"Эльче" оборонялся в целом толково, но без подхватившего COVID Лукаса Бойе не смогла организовать внятной контригры; моментов у ворот Буну как таковых не было.

100 - Julen Lopetegui manages his 100th @LaLigaEN game as @SevillaFC_ENG boss (W56 D26 L17), becoming the 7th manager to reach this tally for the club in the history. He has the highest win % of any Sevilla manager in the top-flight (56.6% - minimum of 5 games). Centenary. pic.twitter.com/D4vtdHLDph