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Примера. Севилья - Эльче 2:0. Папу может

Испания
(1 голосов)

"Нервион" снова приближается к "Реалу"

Примера. Севилья - Эльче 2:0. Папу может

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Больше месяца не побеждала во всех турнирах "Севилья", а "Эльче" до сегодня вообще не проигрывал в чемпионате в 2022 году. Этот матч поменял все.

Плохая серия сильно давила на команду Лопетеги до перерыва, а особенно на Юсефа Эн-Несири. Марокканец запорол оба свои шансы, причем в одном из эпизодов просто промахнулся по мячу с 6-7 метров. Конечно, в перерыве его заменили.

"Эльче" оборонялся в целом толково, но без подхватившего COVID Лукаса Бойе не смогла организовать внятной контригры; моментов у ворот Буну как таковых не было.

В такой ситуации рассчитывать можно было лишь на 0:0 - благо, "Севилья" в пятом матче кряду держала мяч чересчур стерильно. Низкая позиция Ракитича - почти на одной линии с центрбеками - озадачила комментаторов на всех языках.

К счастью, за "Нервион" кроме хорвата играет еще и Папу Гомес. Экс-лидер "Аталанты" не заморачивается схемами Лопетеги, а просто обыгрывает и бьет - сегодня это сработало, да еще и с рикошетом.

"Эльче" гол аргентинца убил наповал. Уже спустя 6 минут гости пропустили второй после банального навеса Марсьяля - огромного Рафу Мира даже не попытались накрыть.

Посмотрим, сумеет ли "Севилья" оттолкнуться от этого успеха. Для интриги в Примере было бы хорошо, чтобы смогла - сейчас "Нервион" отстает от "Реала" лишь на 3 очка, но у Мадрида матч в запасе.

Касательно "Эльче", то он занимает 14-ю строчку с 26 баллами.

24-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эльче" - 2:0

Голы: Папу Гомес, 70, Рафа Мир, 76

"Севилья": Буну - Кунде, Диего Карлос, Рекик - Корона (Рафа Мир, 60), Жордан (Дилейни, 60), Ракитич (Оливер, 90+1), Акунья - Папу Гомес, Эн-Несири (Мунир, 46), Марсьяль (Фернандо, 82)

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Барраган, 39), Роко (Кике Перес, 74), Верду, Мохика - Моренте (Хосан, 73), Маскарель, Гумбау, Фидель (Пасторе, 58) - Каррильо, Милья (Пьятти, 74)

Предупреждения: Акунья, 90 - Верду, 35, Гумбау, 36, Бадиа, 69, Пасторе, 80, Роко, 88

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В статье: Алехандро Гомес Севилья Эльче
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Комментарии (1)
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Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 00:07
А толку?
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