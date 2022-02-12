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Спортдир Барселоны - об уходе Месси: Мы решили, что клуб выше любого человека

Испания
(2 голосов)

Функционер поделился подробностями

Спортдир Барселоны - об уходе Месси: Мы решили, что клуб выше любого человека

ФК Валенсия/Автор неизвестен

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Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани дал комментарий об уходе из клуба вингера Лионеля Месси:

"Уход Лео Месси, к сожалению, не был сюрпризом для нас. Такой была реальность на тот момент.

Единственный вариант, при котором Месси мог остаться в "Барсе", присоединиться к инициативе, участвовать в которой мы не хотели. Мы решили, что клуб выше любого человека. Мы много потеряли на рекламе.

Если нам придется продавать игроков из-за финансовых проблем, то футболисты из Ла Масии – последние, с кем мы расстанемся. Это будущее нашего клуба, они входят в наши планы.

Уверен, Ансу Фати сыграет очень важную роль для "Барселоны". Сейчас у него сложный момент, но клуб рядом. Его окружение и семья очень добры. Уверен, они тоже поддерживают его", – сказал Алемани.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ансу Фати
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Источник:
Mundo Deportivo

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