Хави хочет, чтобы Барселона продлила контракт с правым защитником

Коуч каталонской "Барселоны" Хави высказал желание, чтобы защитник Серджи Роберто в ближайшее время продлил контракт с клубом.

Тренерский штаб "блауграны" ценит Роберто за тактический интеллект и универсальность. Отмечается, что сам Хави рассчитывает на 30-летнего игрока в долгосрочной перспективе.

Несмотря на это, тренер придерживается позиции боссов клуба: Роберто стоит продлить на условиях, адаптированных к новым экономическим реалиям.