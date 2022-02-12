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Хави хочет, чтобы Барселона продлила контракт с правым защитником
Игрок важен для наставника
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Коуч каталонской "Барселоны" Хави высказал желание, чтобы защитник Серджи Роберто в ближайшее время продлил контракт с клубом.
Тренерский штаб "блауграны" ценит Роберто за тактический интеллект и универсальность. Отмечается, что сам Хави рассчитывает на 30-летнего игрока в долгосрочной перспективе.
Несмотря на это, тренер придерживается позиции боссов клуба: Роберто стоит продлить на условиях, адаптированных к новым экономическим реалиям.
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Источник:Diario Sport
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