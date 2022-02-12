Хави: Наша цель – закончить сезон в топ-4, но мы ничего не исключаем

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о целях команды перед матчем с Ла Лиги с "Эспаньолом":

"Мы ничего не исключаем, но у нас сложная дистанция. Цель – закончить сезон в топ-4, но мы ничего не исключаем. Ощущения становятся все лучше и лучше, посмотрим, как долго мы будем сражаться.

Мы должны продолжать добиваться результатов, мы стали играть более интенсивно, применяем высокий прессинг. Если с ощущениями все в порядке, результаты придут", – сказал Хави.