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Хави: Наша цель – закончить сезон в топ-4, но мы ничего не исключаем

Испания
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Тренер готов ко многим вариантам развития событий

Хави: Наша цель – закончить сезон в топ-4, но мы ничего не исключаем

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

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Наставник "Барселоны" Хави рассказал о целях команды перед матчем с Ла Лиги с "Эспаньолом":

"Мы ничего не исключаем, но у нас сложная дистанция. Цель – закончить сезон в топ-4, но мы ничего не исключаем. Ощущения становятся все лучше и лучше, посмотрим, как долго мы будем сражаться.

Мы должны продолжать добиваться результатов, мы стали играть более интенсивно, применяем высокий прессинг. Если с ощущениями все в порядке, результаты придут", – сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
Marca

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