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Хави: Наша цель – закончить сезон в топ-4, но мы ничего не исключаем
Тренер готов ко многим вариантам развития событий
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
Наставник "Барселоны" Хави рассказал о целях команды перед матчем с Ла Лиги с "Эспаньолом":
"Мы ничего не исключаем, но у нас сложная дистанция. Цель – закончить сезон в топ-4, но мы ничего не исключаем. Ощущения становятся все лучше и лучше, посмотрим, как долго мы будем сражаться.
Мы должны продолжать добиваться результатов, мы стали играть более интенсивно, применяем высокий прессинг. Если с ощущениями все в порядке, результаты придут", – сказал Хави.
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