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Юбилей Папы Карло. Матч с Вильярреалом стал для Анчелотти 100-м в Реале
В рамках Ла Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Вильярреала".
Для главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти этот поединок стал юбилейным во главе королевского клуба, а именно 100-м в рамках чемпионата Испании.
За это время итальянский коуч с мадридцами одержал 73 победы, 13 раз сыграл вничью и 13 проиграл.
Анчелотти - 8-й наставник в истории "Реала", которому покорилась данная отметка.
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Источник:Opta
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