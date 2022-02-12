Юбилей Папы Карло. Матч с Вильярреалом стал для Анчелотти 100-м в Реале

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Вильярреала".

Для главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти этот поединок стал юбилейным во главе королевского клуба, а именно 100-м в рамках чемпионата Испании.

За это время итальянский коуч с мадридцами одержал 73 победы, 13 раз сыграл вничью и 13 проиграл.

Анчелотти - 8-й наставник в истории "Реала", которому покорилась данная отметка.