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Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 0:0. Классный футбол, но где голы?

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Тем и другим надо подправить прицел

Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 0:0. Классный футбол, но где голы?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Jose Segovia/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч тура в Испании не порадовал голами, но это и неудивительно - Карим Бензема и Жерар Морено травмированы, а без них что одни, что другие стреляют в основном холостыми.

Зато футбол как таковой, скорее, порадовал - и вариативность была, и опасные моменты, и смена ролей. Короче, классный матч двух примерно равных команд.

До перерыва доминировал "Вильярреал", а Мадрид и не видно было. Чуквезе съедал Марсело, Педраса - Карвахаля; Парехо и Ло Чельсо контролировали центр - в общем, типичная игра в одни ворота.

Подкачала "Подводников" реализация моментов. Их было по сути два - сперва Данжума с 8-9 метров пробил с правой в штангу после классной комбинации, а затем Альберто Морено с линии штрафной пальнул в руки Куртуа.

Куда активный, интересный и смелый "Вильярреал" подевался в перерыве - та еще загадка, но факт в том, что на второй тайм он не вышел. Вместо него появился скованный, трусливый и безыдейный.

"Реал" это почувствовал и понесся вперед. То, что не проходило до перерыва, внезапно начало проходить, и у Гарета Бэйла было два идеальных голевых шанса, но оба раза он не переиграл Херонимо Рульи. Еще один выход на ворота, пусть и под небольшим углом, не реализовал Винисиус.

Был бы на поле Бензема - и, вероятно, "Реал" добился бы своего. Впрочем, то же самое можно сказать про первый тайм и Жерара Морено. Даже в концовке команды еще раз обменялись убойнейшими шансами, снова подтвердив справедливость ничьей.

В таблице после нее отрыв "Сливочных" от "Севильи" вырос до 4 очков - команда Анчелотти по-прежнему на вершине. "Вильярреал" же имеет те же 36 очков, что и "Атлетико", но сыграл на 2 матча больше. Пока его максимум - борьба за зону ЛЕ.

24-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 0:0

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 75) - Чуквезе (Пино, 75), Иборра (Тригейрос, 67), Парехо, Альберто Морено - Ло Чельсо (Орье, 87), Данжума (Дья, 67)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 83) - Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 78) - Асенсио (Родриго, 78), Бэйл (Йович, 75), Винисиус (Азар, 82)

Предупреждения: Фойт, 23, Альбиоль, 51 - Милитао, 23, Асенсио, 29, Бэйл, 45+1, Каземиро, 88

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
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Комментарии (59)
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Запорізьке Торпедо (zp)
12.02.2022 в 20:30
бл..дь
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
12.02.2022 в 19:54
В анонсе говорил о том, что ничья - будет не худший результат. Так и случилось, в 1 тайме чуть не проиграли, во 2 чуть не выиграли. Ничья - справедливая. Да и Севилья, по большому счету, не соперник за первое место. Поберегли кое-кого и не проиграли (как Бавария Бохуму) - уже хорошо. Не будем гневить Бога.
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+1
-6
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:54
Короче договорняк чистой воды, о чём тут дальше базарить. Мы вам первый, вы нам второй. Мы не устали, вы тоже с очком. Научились же блъ в штанги и перекладины попадать, заразы, когда казалось бы мячу уже деваться некуда..
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+2
-2
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 20:05
...ти точно з очком?....
Ответить
+1
-2
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:40
Ну що, не сильно і втомилися +Бензема,можливо і Бєйла проб'є,оптимізм є на ПСЖ...тільки Марсело на лавку..хто в курсі,Менді зможє з французами?
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:41
Зможе...Вже тренується...
Ответить
+2
-1
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:43
Тоді
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:44
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.02.2022 в 19:39
B принципе результат более менее, хотя ожидал большего от Вильярреала. Но ничего, впереди у Реала игры с более серьёзными для них соперниками: Хетафе, Мальорка и прочие Алавесы, где они обязательно потеряют очки. А пока ожидаем хорошего результата от ПСЖ. PS. Visca ПСЖ! Visca Париж!
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+1
-3
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:41
п н х поц блохастий
Ответить
+1
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:42
Підтримую: п н х, собака.
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.02.2022 в 19:57
Алграёб, не нервничай, а то уже свою подругу львовскую собакой обзываешь
+1
-2
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 20:08
Он не нервничает... он просто Алграёб Слышь, я ему отвечаю под его комментом, а он мне: этот ты к кому обращаешься? Ну пздц.. алграёб ещё тот. Вернее Алграуебанище.
+1
-1
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 20:11
Бакуменколох,давай картку викладай,але без дат і сvv,ми тобі на весілля з псевдоамериканцем зкинемся....
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 20:21
0
-1
avatar
NORDOS
12.02.2022 в 19:38
де вар, де червона за відмашку на Віні? арбітри взагалі лопухи припухлі
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+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.02.2022 в 19:40
В п**де у шуры львовского
Ответить
+1
-3
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:42
Поц харківський п н х
+1
-2
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:18
Чуквезе после того, шо он сегодня вытворял на правом фланге надо жениться на Марселе..
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+3
-3
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:20
Після твого весілля з псевдоамериканцем...
Ответить
+1
-3
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:21
В кредит...
+1
-3
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:23
...і з доплатою...
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:24
на вєксєль....
+1
-1
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:26
+1
-1
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:27
Садитесь за уроки, малышня, учите грамматику и арифметику..
+2
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:27
кінцева сума витрат на весілля: 125 євро...
+1
-2
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:31
125євро,+дві авоськи пустих пляшок,від барселоха в якості приданного...
+1
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:33
Та ні, це буде подарунок від дружка- Алканавта...
+1
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:33
Це я про пляшки...
+1
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:35
А Блохастий подарує фалоімітатор...
+2
-2
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:35
Точно....
+2
-1
avatar
walcom (Киев)
12.02.2022 в 19:17
заколдованный автобус выстоял
Ответить
+1
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
12.02.2022 в 19:17
Дивився гру з 60-ї хвилини. Гравці 'Реала' грали доволі агресивно індивідуально, не було такої апатії, яка характерна командам, які знаходяться в поганій динаміці. Найкращий польовий гравець - Алаба, і то з відривом від інших. 'Вільяреал' виглядав слабенько як на команду на 5-му місці в таблиці.
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0
-4
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hardcorepwnz (Украина)
12.02.2022 в 19:17
В принципе, на этом стадионе можно было предсказывать потерю очков, но у РМ после Нового года очевидные проблемы. Реализация это вообще, из матча в матч лупят во вратаря, в перекладину, выше, мимо, куда угодно, только чтобы не гол. Сегодня запороли кучу моментов, тут можно было выигрывать с запасом, хотя конечно и напропускать можно было в первом тайме. Если на ПСЖ выйдем с Марсело, это финиш. Как только на его фланге включаются скорости, все трещит по швам. Кучерявый никуда не успевает, защита пропорционально сдвигается оборонять его фланг, в итоге образуются громадные дыры. И если Вильяреал это все простил, то Париж не простит.
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+3
0
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:24
Вінні і то краще Марсело в захисті відіграв.
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
12.02.2022 в 19:58
Надеюсь, Марсело не выпустят. Надеюсь, Папа Карло не самоубийца. Выпускать его против еловой субмарины - уже был страшный риск. Слава Богу - риск оправданный оказался.
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0
-2
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Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:16
Вильярреал с начала 2 тайма играл очень странно, очень... Еле отскочил. Очень странно играл, очень странно... тем более после такого сильного 1-го..
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+3
-3
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hardcorepwnz (Украина)
12.02.2022 в 19:18
Видимо Перес в перерыве приплатил игрокам в желтом.
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+2
-2
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Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:22
Не Хард, ну действительно.. Сразу же с начала 2 тайма отдали инициативу в руки Реала, это же было очевидно для всех, кто смотрел игру. Непонятно.. И так до конца игры и не пришли в себя. Если б не Рульи...
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.02.2022 в 19:24
Ну Карло внес коррективы, Вальверде забегал. Они же в первом тайме как сонные мухи были. Да и силы тоже не бесконечные, нельзя так давить весь матч. С Интером точно такая же игра была, но им то вряд ли Перес заплатил))
+1
0
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:18
Це все " Рука Переса", Барселох, так що випаруйся....
Ответить
+3
-4
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:33
Слушай сынку, тебе шо, нравится быть Алграёбом?
+1
-3
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:39
Це ти до кого, Барселох?
+1
-1
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:46
Это я к тебе Алграёб, к тебе. Тебе шо, даже это не доходит? Ну знаешь... ты таки действительно Алграёб. Да нет... Алграёбище.
0
-2
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:48
Даже не так... Ты Алграуёбище!
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:51
Що ти куриш, Барселох?
+1
-2
avatar
Олег Бакуменко (землянин)
12.02.2022 в 19:59
Я не курю ВООБЩЕ, Алграёб, я же уже сто раз об этом здесь писал. Ну ты ж Алграёб... Тьфу ты.. Алграуёб.
0
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:13
Класна гра! Якби ще Йович не попав в поперечину....
Ответить
+2
-2
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:13
А Бєйл?
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:14
Не повезло...Але ж грали не з барсілоною, а з командою рівня ЛЧ...
+1
-2
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:15
..дійсно,барселохів і не помітили б...
+2
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:15
А Марсело в першому таймі грав, як з перепою, потім протверезів....
+2
-2
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:16
На рахунок барсілони
+2
-1
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:12
Ощадливо...Бєйл--ще можє...старина...
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:13
Та да... Живий, як захоче...
Ответить
+1
-1
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:27
Ну,так важко замість ключки ногою по м'ячу бити...
+1
0
Algrab (Костопiль)
12.02.2022 в 19:29
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
12.02.2022 в 19:22
В Бэйла только начинаешь верить, как он травмируется)) Лучше не будем раскатывать губу. Хотя играл сегодня действительно хорошо, еще бы не во вратаря бил и не выше
Ответить
+3
0
sasha_lv (Львів)
12.02.2022 в 19:34
Ну,на фоні Азара навіть дужє непогано
+2
0


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