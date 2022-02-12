Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 0:0. Классный футбол, но где голы?

Центральный матч тура в Испании не порадовал голами, но это и неудивительно - Карим Бензема и Жерар Морено травмированы, а без них что одни, что другие стреляют в основном холостыми.

Зато футбол как таковой, скорее, порадовал - и вариативность была, и опасные моменты, и смена ролей. Короче, классный матч двух примерно равных команд.

До перерыва доминировал "Вильярреал", а Мадрид и не видно было. Чуквезе съедал Марсело, Педраса - Карвахаля; Парехо и Ло Чельсо контролировали центр - в общем, типичная игра в одни ворота.

-0,73 - Real Madrid have recorded 0,73 of xG in their first half at Villarreal (-0,73), their biggest negative difference in a single away game in #LaLiga since last season. Vagueness#VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/fhOSWdPVkj — OptaJose (@OptaJose) February 12, 2022

Подкачала "Подводников" реализация моментов. Их было по сути два - сперва Данжума с 8-9 метров пробил с правой в штангу после классной комбинации, а затем Альберто Морено с линии штрафной пальнул в руки Куртуа.

Куда активный, интересный и смелый "Вильярреал" подевался в перерыве - та еще загадка, но факт в том, что на второй тайм он не вышел. Вместо него появился скованный, трусливый и безыдейный.

"Реал" это почувствовал и понесся вперед. То, что не проходило до перерыва, внезапно начало проходить, и у Гарета Бэйла было два идеальных голевых шанса, но оба раза он не переиграл Херонимо Рульи. Еще один выход на ворота, пусть и под небольшим углом, не реализовал Винисиус.

Был бы на поле Бензема - и, вероятно, "Реал" добился бы своего. Впрочем, то же самое можно сказать про первый тайм и Жерара Морено. Даже в концовке команды еще раз обменялись убойнейшими шансами, снова подтвердив справедливость ничьей.

Casemiro vs Villarreal:



• 91 touches.

• 89% pass accuracy.

• 9/9 long passes completed.

• 1 big chance created.

• 9/13 duels won.

• 10 (TEN) defensive actions. pic.twitter.com/FwaQYnFynn — TC (@totalcristiano) February 12, 2022

В таблице после нее отрыв "Сливочных" от "Севильи" вырос до 4 очков - команда Анчелотти по-прежнему на вершине. "Вильярреал" же имеет те же 36 очков, что и "Атлетико", но сыграл на 2 матча больше. Пока его максимум - борьба за зону ЛЕ.

24-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 0:0

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 75) - Чуквезе (Пино, 75), Иборра (Тригейрос, 67), Парехо, Альберто Морено - Ло Чельсо (Орье, 87), Данжума (Дья, 67)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 83) - Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 78) - Асенсио (Родриго, 78), Бэйл (Йович, 75), Винисиус (Азар, 82)

Предупреждения: Фойт, 23, Альбиоль, 51 - Милитао, 23, Асенсио, 29, Бэйл, 45+1, Каземиро, 88