Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 0:0. Классный футбол, но где голы?

Центральный матч тура в Испании не порадовал голами, но это и неудивительно - Карим Бензема и Жерар Морено травмированы, а без них что одни, что другие стреляют в основном холостыми.

Зато футбол как таковой, скорее, порадовал - и вариативность была, и опасные моменты, и смена ролей. Короче, классный матч двух примерно равных команд.

До перерыва доминировал "Вильярреал", а Мадрид и не видно было. Чуквезе съедал Марсело, Педраса - Карвахаля; Парехо и Ло Чельсо контролировали центр - в общем, типичная игра в одни ворота.

-0,73 - Real Madrid have recorded 0,73 of xG in their first half at Villarreal (-0,73), their biggest negative difference in a single away game in #LaLiga since last season. Vagueness#VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/fhOSWdPVkj