Анчелотти: Ла Лига – по-прежнему сложный для всех турнир

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги ничьи с "Вильярреалом" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги.

"Я удовлетворен вторым таймом, мы сыграли очень хорошо, в отличие от первого. У нас было много голевых моментов после перерыва, надо продолжать в том же духе. Я скорее удовлетворен, чем огорчен.

В первом тайме нам не хватало агрессии. Можно отойти назад, но нужно играть агрессивно, чего в первом тайме не было. Во втором же мы прибавили и чаще перехватывали мяч.

Нам немного не повезло, потому что мы дважды попали в перекладину. Также у соперника были хорошие сэйвы. Они действовали чуть точнее, но мы могли победить.

Бэйл сыграл хорошо. Мы попросили его сделать на поле кое-какие вещи, и он справился хорошо. Во втором тайме у него были голевые моменты, но ему не повезло. Ла Лига – по-прежнему сложный для всех турнир. Пока ты не победил, тебе будет тяжело", – рассказал итальянец.