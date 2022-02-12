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Анчелотти: Ла Лига – по-прежнему сложный для всех турнир

Испания
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Коуч "сливочных" доволен своими игроками после матча с "желтой субмариной"

Анчелотти: Ла Лига – по-прежнему сложный для всех турнир

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги ничьи с "Вильярреалом" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги.

"Я удовлетворен вторым таймом, мы сыграли очень хорошо, в отличие от первого. У нас было много голевых моментов после перерыва, надо продолжать в том же духе. Я скорее удовлетворен, чем огорчен.

В первом тайме нам не хватало агрессии. Можно отойти назад, но нужно играть агрессивно, чего в первом тайме не было. Во втором же мы прибавили и чаще перехватывали мяч.

Нам немного не повезло, потому что мы дважды попали в перекладину. Также у соперника были хорошие сэйвы. Они действовали чуть точнее, но мы могли победить.

Бэйл сыграл хорошо. Мы попросили его сделать на поле кое-какие вещи, и он справился хорошо. Во втором тайме у него были голевые моменты, но ему не повезло. Ла Лига – по-прежнему сложный для всех турнир. Пока ты не победил, тебе будет тяжело", – рассказал итальянец.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Вильярреал
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Источник:
El Desmarque

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